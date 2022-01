La tercera ola de coronavirus en Chubut ha incluido los picos más altos de contagios positivos desde el inicio de la pandemia. Desde el Departamento de Pediatría del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, reconocieron que el alza de positivos no ha excluido a los más pequeños. "En esta nueva ola los niños se han comportado bien pero sin han presentado síntomas", dijo Maximiliano Medina, jefe del departamento de Pediatría.

El pediatra indicó que los síntomas que se han presentado son fiebre y decaimiento con "con cuadros de manejo ambulatorio y leves". No obstante, afirmó que "la mayoría tienen nexo epidemiológico porque sus papás están cursando Covid19".

Analizan realizar un festival por el aniversario de Comodoro: "Queríamos hacer algo como la Feria del Libro"

Y recomendó a los padres que "si son contacto estrecho y no deben aislarse, que no envíen a sus hijos a las guarderías y colonias de vacaciones; (deben) mantener a los niños aislados aunque los padres tengan que seguir trabajando, no deben asistir a lugares de concurrencia masiva” afirmó en diálogo con Crónica.

Medina aclaró que el último tiempo ha crecido un poco la consulta pero la mayoría casos leves y de manejo ambulatorio. Mientras aclaró que de debe concurrir a la guardia únicamente “si la mamá pudo bajarle la fiebre pero persiste quejoso, con dificultad respiratoria, deja de comer o no para de vomitar, recién ahí se debe concurrir a la guardia, con barbijo si es contacto estrecho”.

Finalmente solicitó a las familias que vacunen a los niños con las dos dosis y en caso de pasar los cuatro meses con la tercera del refuerzo.