COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Un grupo de padres de la Escuela Provincial N° 1 del turno mañana, se convocaron este lunes por la mañana para realizar un abrazo simbólico. Reclaman que hace dos semanas, por un “conflicto interno” de los porteros, no hay clases en este turno.

Walter, el padre de un alumno relató a ADNSUR que hace más de dos semanas los niños que asisten al turno mañana no tienen clases presenciales. “La escuela nuestra está cerrada en el turno mañana porque hay un conflicto entre los no docentes. Tienen un conflicto interno y no están viniendo”, por lo que ante la ausencia de porteros que garanticen la limpieza y demás funciones, no hay clases.

Asimismo,cuestionó que “ los otros dos turnos, tanto de la 802 y el turno tarde están funcionando normalmente”.

El padre no supo explicar el por qué de la decisión de los porteros de no prestar funciones en el turno mañana. “Si fuera un problema de riesgo estaría cerrado todo y no lo hay . Si fuera un tema gremial por salarios estarían todas las escuelas (cerradas) y no solo una", dijo.

"Hace más de dos semanas que los chicos no están asistiendo a clases por un problema. Tenemos los protocolos y la escuela está correctamente en condiciones para que se presenten. No hay ningún portero. Nosotros necesitamos que nuestros chicos puedan asistir a clases”, pidió.

“La escuela no puede hacer nada porque es un problema de porteros y de gremios. El director no tiene jurisprudencia en el tema. El ministerio de Educación está cerrado por covid”, por lo que esta mañana se acercaron al juzgado donde se les aconsejó realizar una denuncia en la comisaría y posteriormente firmaron un acta en la escuela para dejar constancia del reclamo.

“Nuestro problema es que los chicos no están yendo a la escuela. Si están funcionando en un turno, que funcionen en todos”, concluyó.