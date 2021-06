"Como es habitual luego de cada sorteo, viene la etapa más emotiva de todo el proceso que implica un Telebingo y esta es justamente cuando se pagan los premios a aquellos que tuvieron la fortuna de ganar con el juego", expresó el funcionario.

Y agrego: "En esta oportunidad entregamos un premio de 100 mil pesos y estamos próximos a otorgar un vehículo cero kilómetro a otro comodorense que también ganó en la última jugada del bingo”.

Ya en vísperas de lo que será una nueva edición del Telebingo, desde Lotería informaron que “el domingo 27 ponemos en juego más de 800 mil pesos en premios distribuidos en cuatro rondas con doble chance cada una, además de una camioneta Ford Ranger en el Súper Bingo”.

Para finalizar, Lanzani recordó que “si jugaste y no ganaste no tires tu cartón, ya que con el podés participar de ‘Lotería te paga el alquiler por un año’, que consiste en una cuota de 25 mil pesos durante doce meses que se sortea entre todos los cartones no ganadores. Para participar simplemente tenés que completar con tus datos personales el reverso del mismo y depositarlo en la urna para tal fin que se encuentra en cada una de las agencias oficiales de quiniela de toda la provincia”