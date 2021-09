El próximo domingo 12 de septiembre los chubutenses deberán acercarse a emitir su voto en las PASO 2021 a los establecimientos definidos en los padrones. Hay quienes aún no cuentan con el DNI por perdida o actualización que aún tienen tiempo para retirarlo. Habrá guardias en el Registro Civil del Centro durante el sábado y domingo.

La encargada del Registro Civil, Norma Contreras, indicó a ADNSUR en promedio son alrededor de 5 las personas que diariamente se acerquen a la sede del centro para retirar su DNI, sin embargo, reconoció que es un número "bajo" atento a que hay más de 200 a la espera de sus propietarios. Y agregó que en las otras sedes también hay documentos a la espera de ser retirados.

Para retirarlos quienes se acerquen deberán tener en cuenta que por protocolo hay "una cola de ingreso, y a medida que sale una persona tiene que entrar otra, no podemos permitir el acceso masivo de personas, eso genera que las personas tengan que hacer fila para el ingreso, pero es solicitarlo, deben llevar el comprobante, es muy importante", dijo.

HORARIOS DE GUARDIA

Durante el fin de semana se dispuso de horarios especiales para entregar DNI a fin de que las personas puedan votar. "Hasta el viernes vamos a atender hasta las 12 hs, el sábado de 9 a 13 hs y el domingo que es el día de la elección va a haber una guardia permanente de 8 a 18 hs. Todos los registros civiles tenemos la obligación de permanecer abiertos, cada director decidirá cómo hacerlo".

QUÉ HACER SI PIERDEN EL DNI

"Sin el DNI no pueden votar, si o si se necesita el DNI para votar", enfatizó, y aclaró que "la persona que perdió el DNI, puede iniciar el trámite y tenerlo para votar en las elecciones generales. "No emitimos DNI, tampoco en el Centro de Documentación Rápida por eso pueden iniciar el trámite, pero no lo tendrán para este domingo. El trámite se eleva al RENAPER", dijo.

En el Centro Civil del Centro no trabaja con turnos. “La persona que hace el trámite tiene que saber que debe esperar el DNI en el domicilio que dio, cuando el correo no encuentra a nadie en el domicilio, empieza un camino de retorno y es ahí cuando se dilata la entrega”