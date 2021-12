Este viernes, en una nueva presentación de Comodoro "Desde Arriba", el drone de ADNSUR sobrevoló los Vagones de Rada Tilly.

El sendero, que hoy es muy visitado por habitantes de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, forma parte del campo de un vecino,que decidió abrir la tranquera para que otras personas puedan disfrutar de ese lugar.

La reserva privada “El Arbolado”, como se la denominó, se encuentra a menos de cinco minutos del acceso de Rada Tilly y a unos 500 metros del barrio Altos de la Villa, pasando Chenque Rugby Club, el corralón de vehículos secuestrados y el puesto de control.

Allí, cada día llegan amantes del trekking y el ciclismo, curiosos, pero también familias que buscan pasar un día distinto.

Cuando uno llega al lugar se encuentra con una primera tranquera que está cerrada, pero tiene un paso por el costado. No significa que no esté abierto, sino que quizás, es la forma que no entren vehículos, motos, cuatriciclos, tal como indica el cartel en el acceso, donde además se aclara que no pueden entrar perros, no se puede cazar ni hacer fuego, y cada visitante se debe llevar sus residuos.

Una vez que se cruza la tranquera llegó el momento de caminar. Durante poco más de 2 kilómetros, para llegar a Los Vagones, el visitante se encontrará con flora y fauna patagónica, desde caballos hasta distintas especies de pájaros, y si tienen suerte también zorros y guanacos. Todo en un paisaje hermoso que te obliga a sumergirte en el interior del campo, con el cerro de fondo y el sol cayendo por detrás.