Claudio Devicenti vive en Comodoro Rivadavia y decidió denunciar a través de sus redes sociales una insólita y preocupante hecho que le toca protagonizar. Al realizar un trámite online en la página "Mi País" para poder viajar, se enteró que figuraba como que ya había sido vacunado contra el Coronavirus , pero él nunca recibió la dosis, por lo que presentó una denuncia en la Fiscalía de la ciudad.

Claudio decidió a conocer la situación en su cuenta de Twitter, notificando a varios funcionarios y medios de comunicación. "Alguien se vacunó en mi nombre en el hospital regional!!!! Argentina un país con buena gente. Esas deben ser las vacunas de los camioneros. Donde puedo denunciar???", escribió.

En diálogo con ADNSUR, Claudio contó cómo se enteró de que figuraba como vacunado sin estarlo. "Yo hoy justo viajaba, estaba chequeando la aplicación viajar, entre en Mi Argentina" donde se pueden realizar varios tramites de forma online, y "Me aparece un campo que dice Vacunación Covid 19. Probé. Veo que decía vacunado. Sigo un link que dice vacunado el 5 de enero. Te da la opción de bajar un certificado: dice vacunado con Sputnik en el Hospital Regional con el número de lote".

Asimismo, relató que grande fue su sorpresa al enterarse de esta situación, y aclaró que "no soy personal de riesgo, no tengo la edad y tampoco soy personal de salud".

"Seguramente es un error. Lo que a mi preocupa es que cuando llegue mi turno nadie me va a llamar porque me dan a por vacunado", dijo.

Y confirmó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal "para que me retiren a mi como persona vacunada porque no recibe ninguna vacuna y quiero recibirla el día que me toque".

POSIBLE CONEXIÓN CON EL ROBO DE LAS VACUNAS EN EL HOSPITAL

El fiscal Héctor Iturrioz no descartó que la situación de la vacuna no aplicada a Claudio tenga que ver con el robo de 30 dosis al Hospital Regional, y que tiene 24 imputados en la causa, entre ellos, personal de salud y miembros del Sindicato de Camioneros.

"Tenes que hacer la denuncia en el Juzgado Federal de esta ciudad. Allí ya tramita la causa de la sustracción de vacunas y lo tuyo en principio guarda convexidad con aquella", le escribió el fiscal a Claudio en su tweet.