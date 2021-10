Si bien en el marco de la vacunación contra el coornavirus ya estaba autorizada la intercambiabilidad por el Ministerio de Salud de la Nación tanto para Moderna como para AstraZeneca, en Comodoro Rivadavia primero se avanzó con Moderna. “Tuvimos una buena aceptación pero el flujo de Moderna se terminó, ahora tenemose disponibilidad es AstraZeneca", indicó a ADNSUR Lorena Abril, Coordinadora del Plan de Vacunación del Área Programática Sur.

Es por esto que con el objetivo de poder completar los esquemas de vacunación y ante la demora que hay siempre con la Sputnik V del segundo compoenentre "avanzamos con Astrazeneca”, describió.

En las últimas semanas llegaron más lotes de AstraZeneca al país, eso permite que se apliquen las segundas dosis a todas aquellas personas que se pusieron Astrzeneca y además utilizar el resto para completar los esquemas de los vacunados con Sputnik V.

Al mismo tiempo Abril indicó “son vacunas que tienen las mismas plataformas, eso es lo que permite que se puedan usar indistintamente una o la otra, no es así con la vacunas Sinopharm, que no está aprobada aún, tal vez en algún otro momento se aprueba la intercambiabilidad, pero hoy no porque tiene otra estructura”.

El martes 12 de octubre comienzan con la aplicación pero ya se estan otorgando los turnos, el requisito es que hayan pasado 8 semanas de la primera dosis de Sputnik V.

¿CÓMO SACAR EL TURNO?

Directamente en el turnero de www.comodoroweb.gob.ar las personas ingresan y seleccionan el segundo turno con AstraZeneca, automáticamente la tunera le brindará la fecha y hora de su turno, “no va a tener que mandar un mail, es más ágil, ingresa a Comodoro web y automáticamente el sistema a partir de los turnos que van quedando le va a ir otorgando el turno” definió.

Este fin de semana no habrá vacunación en los Centros de Salud y tampoco en el Gimnasio N° 2 funcionará el Plan Detectar. Solo funcionará en el Vacunatorio del Hospital Regional, viernes, sábado y lunes, se aplicarán primeras y segundas dosis de Sinopharm.