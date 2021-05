La Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de la Patagonia Central (AEHGPC), mantuvo una reunión con autoridades municipales y la Cámara de Comercio para plantear la situación de los locales gastronómicos ante la nueva cuarentena de 9 días, con restricciones en el horario de atención hasta las 19 horas y después de ese horario únicamente con delivery o take away.

El presidente de AEHGPC, Juan Manuel Fernández , señaló a ADNSUR que "fuimos para plantear la situación que estuvimos viviendo en este último DNU que salió con el cierre de los locales", y la preocupación porque "muchos socios gastronómicos que trabajan de noche perdieron el 100 por ciento de su facturación y están en este momento cerrados, esperando a que se revierta este horario".

"Fueron bastante positivos", dijo sobre la respuesta de las autoridades ante la posibilidad de que a partir del 31 de mayo, cuándo finaliza el DNU, se pueda volver a abrir las puertas aunque sea hasta las 00 horas.

Fernández reconoció que más allá de que la posibilidad está, se debe tener en cuenta la evolución de la situación epidemiológica y que para ello, "se va a ir trabajando de a poco. Es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y se esta haciendo, la gente se está vacunando y la gente dejó de salir de sus casas", resaltó.

"Todos estamos esperando eso ( se amplíe el horario) porque la situación económica en este momento y después de dos años de pandemia, no se puede sostener. No podemos sostener otro cierre más porque venimos endeudados del año pasado y no hay espalda para enfrentar otra baja en las ventas", aseguró.

Por lo que finalmente aseguró que se espera que el confinamiento permita que de acá a unos días, se vuelva a una situación anterior al aumento de casos de coronavirus.