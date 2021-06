Ante un panorama crítico con aumento de contagios de coronavirus en Comodoro Rivadavia y las camas de terapia llenas, se espera conocer en las próximas horas cuáles serán las restricciones que seguirán vigentes en la ciudad para tratar de tener la menor circulación de personas posible.

El secretario Coordinador de Gabinete de la Municipalidad, Gustavo Fita, señaló que "la situación epidemiológica es crítica en la ciudad. Los hospitales el fin de semana tuvieron pacientes en espera en ambulancias por falta de capacidad", lamentó.

Respecto a esta situación, hace unos días el doctor Leandro Yapura, jefe de Emergencias del Hospital Regional, indicó a Periodismo de 10 de la CNN Radio, que "en los últimos 5 días la situación dentro del departamento de emergencia es crítica. Y contó que "Los seis lugares para atención, se vacía un lugar y hay un paciente esperando afuera o hay un paciente que está en la ambulancia" en un promedio de “más de 3 o 4 horas” esperando que se desocupe un lugar.

Y en este sentido, afirmó que "No queremos llevar al sistema sanitario al punto de tener que elegir a quien le dan un respirador. Estamos viendo el día a día. Si esto se complica nos veremos obligados a cerrar todo, y no es la idea".

Asimismo, el funcionario aclaró - en diálogo con Fase Cero de FM Cadena Tiempo - que “predisposición hay pero también necesitamos ser sinceros con la situación. Hay un porcentaje de la población que no se cuida y no cuida a su familia. Quedan 3 respiradores pero no hay personal para atenderlos”.

Fita además, habló sobre la difícil situación que viven el sector comercial y gastronómico, debido alas restricciones "Sabemos que hay una situación económica compleja, que muchos comercios vienen mal desde hace 4 años y que la pandemia empeoró todo”, puntualizó.