Los puestos temporales de vacunación contra el Covid19 suelen tener largas filas en Miami, Florida en Estados Unidos, en busca de inyectarse la vacuna Johnson & Johnson, ya que requiere una sola dosis. Las vacunas son gratuitas y no se solicita documentación para verificar la residencia. Y ya hay comodorenses que han decidido viajar, y crecen las consultas.

Guillermo Schneider, referente de la Asociación Patagónica de Agencias de Viajes y Turismo, confirmó a ADNSUR que hay residentes de Comodoro Rivadavia que han sumado a esta movida, y además de la propuesta de recibir la tan esperada vacuna, también aprovechan a viajar tras un año de restricciones por la pandemia de Covid.

"Hay gente que ha salido de Comodoro para vacunarse", indicó tras señalar que son personas que tenían ahorrados dólares y que además de la posibilidad de poder ponerse la vacuna, buscan salir de viaje tras un año donde la restricciones impidieron los viajes al exterior.

¿Cuánto sale viajar a Miami?

Schneider reconoció que el pasaje "se puso más caro", debido a r la demanda por la limitación que hay en cuánto a la cantidad de pasajes que se venden por día. "Hoy no podemos comprar un pasaje no por menos de 1.500 dólares". Un viaje ejecutivo está 8 mil lugares, y pese a los valores "no hay lugares" en los vuelos que viajan llenos.

En cuanto al valor de los alojamientos, contó que la hotelería bajó un 30 por ciento en sus valores y por eso, hoy podemos conseguir un hotel por 55 dólares.

Finalmente, el referente de las agencias de viajes reconoció que las consultas se han incrementado por viajes a Miami. "En estas últimas 36/48 horas ha habido mucha demanda y consulta. Ha salido gente no solo de Comodoro sino también de Caleta y Pico Truncado", señaló tras agregar que viajan familias ya que también en Miami pueden vacunar a sus hijos.