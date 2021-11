El 5 de diciembre a las 14 horas, se realizará una movilización en simultáneo en Comodoro y Coyhaique pidiendo por la apertura de fronteras. . Exigirán “la apertura de fronteras en Chubut con la región de Aysén", ya que si bien el gobierno chileno habilitará los pasos fronterizos a partir del 1° de diciembre , quedaría exceptuado el ubicado en la región de Aysén.

Este jueves un grupo de vecinos de Comodoro Rivadavia se acercó al Consulado de Chile para saber cuándo se avanzará en la apertura de los pasos fronterizos - ubicados a la altura de Chubut - para poder viajar a Chile.

Elena Soto relató a ADNSUR - entre lágrimas y visiblemente angustiada - que no obtuvieron novedades del consultado de una pronta apertura. "Vos te preguntas por qué, si todo el mundo está con las dos vacunas y el protocolo. Hace tres años que no veo a mis hermanos", dijo tras reconocer que se extraña "el afecto de estar con ellos".

Habrá una movilización en simultáneo en Comodoro y Coyhaique por la apertura de fronteras

Y aclaró que no solamente es su caso sino el de muchas personas que desean poder viajar nuevamente a Chile. "Toda la gente que está acá. Recién hablaba con una señora de Coyhaique que tiene sus hijos acá y no pueden pasar para ir a verla en las fiestas", lamentó tras indicar que la única manera de viajar es por vía aérea, sin embargo, muchos no tienen los recursos económicos para hacerlo.

APERTURA ESCALONADA

Daniel Robinovich, cónsul de Chile en Comodoro explicó a ADNSUR que la información que se tiene hasta el momento sobre las fronteras terrestres es que a partir del 1° de diciembre “se van abrir dos pasos en el norte de chile, muy alejado de esta zona “, y además se abrirá el paso Pino Hachao en cercanías de Neuquén

Recién el primero de 1° de enero se abriría “muy probablemente” el Paso Cardenal Samoré. En este marco, indicó que la decisión del gobierno chileno es ir abriendo los pasos de "manera escalonada".

Actualmente se puede viajar a Chile únicamente vía aérea por los protocolos establecidos en el plan de “fronteras protegidas” , que contempla tener la declaración jurada y la validación de vacuna en el sitio www.mevacuno.gob.cl

Es fundamental que la gente que se haya vacunado, ingrese sus vacunas y pueda obtener el “pase de movilidad”, per que además realicen la declaración jurada y tengan un PCR negativo 72 horas antes de viajar, precisó para quienes quieran viajar vía aérea.