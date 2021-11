Comodoro Rivadavia tiene un Programa de Prevención y Erradicación del Acoso Sexual Callejero, a partir de la ordenanza N° 15.777/21 publicada en el Boletín Oficial. Luego ser aprobado por el Concejo Deliberante, aunque desde la secretaría aseguran que necesitaban que se formalice a través de una ordenanza, porque ya recibían denuncias de acoso callejero.

“La línea ya esta en funcionamiento las 24hs, pueden llamar por teléfono o escribir WhatsApp. Ya recibimos más de 10 denuncias en las últimas semanas, pero es un trabajo de concientización, hasta que se comprenda qué es el acoso callejero” definió Jimena Cores, titular de la Secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad.

Si bien muchos de los casos de acoso se conocen por redes sociales, existen en la vida cotidiana de muchas mujeres, desde la secretaría se contactan con quienes denuncian en redes, pero es difícil llegar a todos los casos. Cores asegura que muchas jóvenes y adolescentes comenzaron a comentar sobre este tema, "es una realidad que nos afecta mucho a todas y está muy naturalizado” describió.

Para trabajar en la erradicación, se necesita primero entender que es violencia de género, por ello desde el Programa de Prevención y Erradicación del Acoso Sexual Callejero se trabajará en la capacitación, cursos y la difusión de que en la Guardia de la secretaria de la Mujer, también se puede denunciar.

“Cuando se viraliza, denuncian, sino las personas no se animan. Lamentablemente está muy naturalizado, viene de lado hasta del viejo piropo, que a nosotras nos debería gustar, pero es violencia de género, es una realidad que esta naturalizada. Cuesta mucho entender que es un delito, que tiene que opinar sobre nuestro cuerpo” sintetizó Jimena Cores.

¿CÓMO DENUNCIAR?

Cualquier persona que viva una situación de acoso callejero o violencia de género, puede comunicarse al 2974130813 durante las 24hs, puede llamar o escribir vía WhatsApp. Allí debe describir la situación de acoso callejero y el lugar donde ocurrió. En la línea se escucha a la víctima y se las asesora sobre los pasos a seguir. “Si quiere denunciar siempre se apoya la decisión de la persona que está denunciando”, aseguró la funcionaria.

Las personas que denuncian el acoso callejero son adolescentes y jóvenes, “Es generacional tiene que ver con que se naturalizaba mucho más y ya no es así. Creo que a todas nos molestó pero no sé si estaba la idea de poder denunciarlo. Antes era - me lo tengo que bancar -, se aceptaba porque no quedaba otra o por miedo a una represalia, pero no deja de ser violencia de género. El animarse a denunciarlo tiene que ver con un cambio generacional”, reveló.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ACOSO SEXUAL CALLEJERO

El programa pretende realizar campañas de difusión y sensibilización acerca del acoso sexual callejero como una forma de violencia contra las mujeres. Al mismo tiempo prevé elaborar y distribuir material que informe sobre el contenido de la Ley 26.485 – de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres - sobre las características de acoso sexual en lugares públicos y privados de acceso público, y las vías para denunciarlo.

Como también promover talleres, jornadas y otras actividades orientadas a la capacitación de equipos específicos que se consideren necesarios desde la Secretaria de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad. También deberán exponer información sobre el acoso callejero en el sitio web de la secretaría.