La campaña de vacunación contra el Covid-19 sigue avanzando en Chubut, luego de que en agosto se comenzará a vacunar a menores de entre 12 y 17 años con factores de riesgo, en septiembre se comenzará a vacunar a esta misma franja etaria pero sin factores.

La subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Gabriela Simunovic, confirmó a ADNSUR que ya se encuentra habilitada la turnera municipal para la inscripción de menores de entre 12 y 17 que no presenten factores de riesgo.

Además, precisó que recién este viernes se habilita la turnera para programas turnos para la próxima semana. La funcionaria aclaró que quienes no se inscribieron deben hacerlo primero en la página Vacunate Chubut y luego en la turnera municipal.

CÓMO CONTINUA LA CAMPAÑA

Por otro lado, Simunoviv indicó que durante este viernes, en el Gimnasio Municipal N° 2, se está aplicando el segundo componente de Sputnik V pero únicamente con turno. “Se está colocando por orden cronológico, es decir, quienes recibieron la dosis hasta el 10/11 de mayo”, dijo.

En cuanto a las personas que no les haya llegado aún el turno y que se hayan vacunado en esta misma fecha. Pueden acercarse a los gimnasios, y si bien posiblemente no los vacunen por la gran demanda que hay, aunque sea podrá consultar porqué aún no lo han convocado.

Finalmente, la subsecretaria indicó que el sábado no se va a estar vacunando porque los trabajadores de salud estarán abocados a una jornada de salud en los barrios. En tanto, el domingo se estará vacunando con segunda dosis de Astrazeneca - con turno y sin turno - a quienes se hayan vacunado antes del 21 de junio.