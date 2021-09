Cómo justificar el no voto en las PASO 2021 📩

Tras las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias, la incógnita pasa por los ciudadanos que no emitieron su voto, que totalizaron un 33% del padrón faltante en Chubut ya que el escrutinio fue de un 67%, según indicó el ministro de Gobierno de la provincia, José María Grazzini.

Quienes no se presentaron a votar este domingo, deberán justificar su abstención con la documentación que acredite el motivo de la falta. ¿Cómo hacerlo?

Tendrán que hacerlo ante la Secretaría Electoral correspondiente a su distrito o a la Cámara Nacional Electoral, o ingresando a https://infractores.padron.gov.ar/. Su aceptación será evaluada por la Justicia Electoral Nacional, en tanto esta resolución no es inmediata y puede demorar varios días. Esto se indica para los mayores de 16 años y menores de 70.

Hay situaciones en las que se puede justificar la falta del voto: por motivos de fuerza mayor el elector se encuentre lejos del lugar de donde se debía emitir el voto (según el padrón electoral) y por enfermedad. Ambas necesitan de un certificado que lo acredite y el mismo debe ser presentado antes de los 60 días pasados la elección.

La denuncia se puede hacer en la comisaría más cercana para demostrar que se estaba a más de 500 kilómetros o puede ser un certificado médico.

Además, ahora el coronavirus ahora es un nuevo motivo por el cual también se pueden ausentar sin pagar una multa. La Cámara Nacional Electoral exceptuó de votar a quienes tengan Covid-19, los que sean caso sospechoso, los que sean contacto estrecho de un caso positivo y a las personas que, por ser grupo de riesgo, tengan indicación médica de no ir a votar. Siempre se deberá acompañar un certificado que lo acredite.

Sin embargo, quienes no puedan justificar ante la Justicia Nacional Electoral porqué no emitieron su voto en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), les corresponderá una multa económica y serán incorporados en el Registro de Infractores de las elecciones.

Gustavo Mason, subdirector de la Cámara Electoral, detalló los montos que deberán abonar quienes estén empadronados y no concurran a participar de los comicios. "La multa por no votar una vez es de $50, dos veces de $100, tres veces de $200 y así sucesivamente", dijo y destacó que el valor de esas penas no se encuentra actualizado y que se referencian el año 2019.

Las personas que no hayan ido a votar y no regularizaran su situación pagando la multa correspondiente, se verán sancionados no pudiendo realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales o provinciales.