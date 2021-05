Cómo es la vida de los influencers de Comodoro y Rada Tilly: el trabajo detrás de las redes sociales

“Yo siempre dije ‘uno si tiene ganas de cantar aunque cante feo tiene que cantar igual. Si tiene ganas de bailar, yo soy re patadura, bailo igual y me divierto. Lo importante es eso meterle una onda a la vida”, dice Barby Trainotti, una de las influencers que tiene Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Con 139 mil seguidores, la joven de Rada Tilly despierta suspiros y sonrisas en Instagram, pero también el interés de marcas locales y nacionales que quieren que promocione alguno de sus productos, a veces haciéndole un ofrecimiento de publicidad, u otra veces directamente enviando un regalo a su casa.

“Barby” tiene 26 años, y a los 14 años vino de Mar del Plata junto a sus padres. La primera vez que vio la ciudad no le gustó. Sin embargo, hoy está enamorada de Rada Tilly, su playa, y la tranquilidad de la zona.

Desde chica modelo en desfiles y haciendo fotografía para casas de ropa, pero una vez que fue madre, cuando tenía 18 años, dejó el mundo de la moda, al cual de alguna forma volvió a través de las redes sociales.

Barby asegura a ADNSUR que todo comenzó en pandemia, en medio del aburrimiento del primer encierro comenzó a subir fotos, Tik Tok y de 2000 seguidores pasó a 50 mil en un abrir y cerrar de ojos. Así comenzó todo.

“Estamos todos aburridos sin saber qué hacer en las casas. Empecé a hacer Tik Tok, me divertí, los empecé a subir a Instagram y comenzaron aparecer seguidores. Era algo divertido, para pasar el tiempo, pero fue un antes y un después. De repente empezaron a seguir y dije guau, qué raro, pero se ve que por entretenimiento y demás”.

En la actualidad Barby le hace publicidad a un gimnasio de la primera avenida de Rada Tilly. A diario pública fotografías junto a sus amigas tras una sesión de entrenamiento. Además muestra parte de su vida social en restaurantes, confiterías o simplemente en su casa junto a su hijo o sus perros.

Asegura que cuando pasó la barrera de los 20 mil comenzaron a aparecer los canjes. “Ahí me empezaron a decir de canjes, y después de los 100 mil empezaron a aumentar. Me hablan mucho de publicidad, me mandan cosas de regalo de otras provincias, como ropa, o lo que sea, y después lo agradeces con una foto.

Barby asegura que muchos ofrecimientos le pasan por alto. Son cientos los mensajes que recibe a diario en la red social, e Instagram da prioridad a partir de la cantidad de seguidores. Así, se le pasa más de una propuesta, algo que de alguna forma también elige porque por el momento prefiere no explotarlo comercialmente a pesar que pudiera, y opta por aceptar principalmente aquellos lugares donde ella elegiría también comprar. “Yo digo siempre no hagas publicidad de algo que no vas a usar o no te gusta. También hay muchos emprendedores que la reman, que empieza de abajo y esta buenísimo poder ayudar. En mi caso no sobrevivo con esto, realmente sé que hay gente que lo hace y lo respeto un montón, pero no me genera grandes ingresos, me divierte un montón”, dice esta joven que se recibió de acompañante terapéutica, pero no ejerce en la actualidad.

Pero por supuesto, no todo es bueno en el mundo de las redes, un lugar donde muchos se amparan en el anonimato para criticar, insultar o sobrepasarse, algo que también sucede en la vida real, donde a veces las críticas aparecen a este tipo de influencer, tal como cuenta Barby.

“Rada Tilly y Comodoro es muy chiquito, mucha gente me conoce y mucha gente señala. A mi me ha pasado que me señalen para bien o para mal, pero siempre trato las críticas negativas no escucharlas, no verlas porque siempre va a haber gente que dice tenés un nene, pero yo en mi casa soy 10 puntos, entonces trato de no darle bola, y la mayoría de los mensajes son todos lindos”.

Así como Barby, otras chicas también suman miles de seguidores en Instagram. Daiperez.h, por ejemplo es de Sarmiento y tiene 206 mil seguidores.

Mientras Belén Garro, alcanza los 22,500 y apunta también al modelaje, incluso fue Reina de Comodoro Rivadavia.

Gizela Zeiter también va por ese camino, y en su caso como modelo, si apunta fuertemente al trabajo a través de las redes, realizando diferentes campañas para empresas de la ciudad.

EL HUMOR EN REDES

Las redes sociales también son un buen lugar para el humor, un espacio para escapar a la dura realidad que viven muchas personas. En Facebook, hay dos usuarios que la rompen con memes y comentarios ácidos. El Carlo es uno de ellos.

Con 99 mil seguidores cosecha miles de compartidos y me gusta en cada una de sus publicaciones, donde apunta contra políticos, medios de comunicación y cosas del día a día. Su exposición es tan alta que incluso sus contenidos han sido publicados en diferentes medios de comunicación.

En esa línea también está Alee Rojas, quien a través de su perfil personal, cuenta más de 41 mil seguidores. “Yo arranque en Twitter", dice en una entrevista con ADNSUR. "Empecé cuando no lo usaba nadie, después pase a Facebook. Siempre publicaba cosas para que se ría la gente, eran cosas de Twitter que pasaban a Facebook. Primero las compartían la gente del barrio, yo soy de Palazzo, pero después empezó a compartir un poquito más de gente y en 2017, 2018 pegue el salto y se me fue de las manos. Cada cosa que ponía se compartía, era una cosa de locos”.

Alejandro pública “cosas de la vida normal de Comodoro”, cosas que le pueden pasar a cualquiera. Ese es su fuerte, asegura. “La gente se ríe porque le pasa a uno. Me da gracia a mi y yo se que le puede pasar a otra persona que se siente identificada, mucho más ahora, como está todo porque mucha gente no está bien. Entonces me di cuenta que es una buena herramienta para poder ayudar gente y hacer reír a la gente”.

Para él tampoco las redes sociales son un trabajo. En su caso labura de radio operador en una empresa petrolera, y a pesar de lo que la gente cree usa el celular lo justo y necesario, e incluso en algún momento pensó en dejar las redes.

Por supuesto, al igual que Barby, le llegan ofrecimiento de canjes y publicidades, algo que está bueno, reconoce. “Esta bueno eso. En 2018 me acuerdo que ya me preguntaban si cobraba por publicidad, pero a mi no se me pasaba cobrar. En 2019 me acuerdo que igual me ofreció un montón de gente, y empecé con Cajón saludable, le dí una mano. Pero siempre pienso que sirve para eso, para compartir. Por eso veo algún emprendimiento o puesto de comida en la calle y lo público y no le cobro. También hago canjes con algunos lugares de ropa. Se puede ganar plata con esto, pero en mi caso no lo necesito y tampoco me interesa. Quizás un canje sirve, pero yo no voy a hablar de negocios, yo prefiero hacer una amistad, no es que quiero hacerme rico con el negocio de cada persona, pero reconozco que es una herramienta para ayudar el Facebook, y si mi comprometiera más podría generar ingresos”, dice sin dudar.

EN LA RED DEL PAJARITO

En Twitter cada vez hay más usuarios de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, principalmente muchos jóvenes y adultos que les interesan los contenidos políticos y sociales. Y por supuesto también hay usuarios que tienen miles de seguidores.

Uno de ellos es @Sir_Mathius, “El Sir”,quien tiene 129,9 mil seguidores y apela a un humor simple, y cotidiano. Otro es Elías Barakhian, quien en 2020 lanzó el Gran Hermano Comodorense, que fue furor en las redes, y en la actualidad forma parte del equipo de ADNSUR, con podcasts sobre ser comodorense.

En esa red social también está Abril Araneta Pedeferri,@AbriltheDuchess en Twitter quien suma 83,400 seguidores, y otros 23, 500 en Instagram, hablando solo de realeza; algo que explotó con la serie The Crown, la cual incluso analizó para Netflix.

Según contó a ADNSUR, todo comenzó como un pasatiempo, pero en 2019 un tweet en interacciones y le marcó el camino.

El mismo decía: “Hoy hace 226 años le cortaron la cabeza a María Antonieta asi q derribamos un mito: nunca dijo "Que coman pasteles". Lo que se dijo fue "Qu'ils mangent de la brioche" brioche es un pan francés y la frase la dijo una reina francesa que vivió 100 años antes”.

Ese Tweet experimental fue un éxito y le terminó dando forma a un hobby que hoy también explota en Instagram con contenidos originales, creativos, pero también interesantes, que de paso sirven para aprender un poco más.

En una entrevista con ADNSUR aseguró que no es fácil el trabajo en redes. “No es algo tan fácil. Cada Tweet o cada post en Instagram es un laburo porque tengo que pensarlo y editarlo. Quizás lo vuelvo a escribir porque no me gusta. Es todo un trabajo. Cada Tweet es muy elaborado”, pero reconoce que lo lindo de la historia es que todos los días hay “algo para decir”.

Como dice Abril no es fácil hacer contenidos, muchos lo intentan pero no tienen éxito y conlleva tener un buen manejo de redes sociales, algo que los jóvenes experimentan como algo natural y que los grandes deben aprender. Tiempos de cambio, incluso en la comunicación tradicional y la forma de mostrar la vida, tal como alguna vez fue la radio y luego la televisión.