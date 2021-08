El Sindicato de Docentes Privados (SADOP) inició este martes 17 de agosto un paro por 48 horas en Chubut, que contempla a trabajadores de gestión privada como pública (salesianos). Exigen la convocatoria a paritarias para fijar un piso que les permita negociar con las instituciones educativas.

Mónica Balmaceda, secretaria gremial de SADOP, indicó a ADNSUR que el paro de 48 horas tiene por objetivo la convocatoria a paritarias por parte del Gobierno de Chubut. "Nos han citado en varias oportunidades a dialogar por supuestas paritarias salariales pero no se han realizado. Todas han sido una falta de respeto y una tomada de pelo para nuestro sector, tanto de gestión pública como privada", dijo.

Y cuestionó que "Salen con un bono que es totalmente ilegal. No lo hemos aceptado porque no nos parece que a esta altura de la situación , con un atraso salarial de más de 16 meses, nos salgan con un bono totalmente en negro".

Asimismo, la secretaria explicó que por la ley de equiparación, el Estado es quien garantiza el piso para negociar, y si bien a nivel nacional ya se obtuvo; "acá nosotros no tenemos ninguna patronal entonces podemos negociar con cada una de los propietarios. Pero al no tener el instrumento ( el piso) no podemos sentarnos a negociar nada", sostuvo.

Balmaceda señaló además, que el nivel de adhesión a la medida de fuerza " es muy disparar" porque al tener patronales privadas. "Muchos de nuestros compañeros/as temen que al realizar un paro de “persecuciones o hostigamientos”. En tanto, en las instituciones salesianas, donde sus cargos están subvencionados por el estado provincial, hay un nivel de acatamiento más alto.

Mañana miércoles 18 de agosto se movilizarán a Rawson para reclamar un aumento salarial urgente. "En todas las instituciones del valle, Comodoro y Esquel se va a sentir porque le guste o no al gobierno provincial, quienes han sostenido la virtualidad y la presencialidad en este tiempo de pandemia, han suido nuestros docentes de gestión privada", concluyó.