La historia de Loli

Loli, la mujer que dirige la histórica ferretería de Rada Tilly

“Antes trabajábamos hasta el domingo, no parábamos. Me acuerdo que no teníamos máquina y teníamos que cargar la arena a pala”, dice María de los Dolores Iglesias Vázquez, la mujer que dirige Ferretería El Hornero, la más antigua de Rada Tilly. La histórica ferretera, Loli, como todos la conocen, es un personaje de la villa balnearia. Distintas generaciones pasaron por el local de la avenida Piedrabuena; aquel lugar que comenzó con la venta de materiales cuando estaba todo por hacerse. Esta es su historia.

Por Fredi Carrera