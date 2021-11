El Colegio Perito Moreno de Comodoro Rivadavia anunció que suspendió las actividades presenciales por la falta de una bomba de agua que robaron de la institución en marzo de este año.

El equipo directivo realizó los reclamos correspondientes al Ministerio de Educación pero aún no hay respuestas “La bomba nunca fue repuesta. Cuando nos quedamos sin agua porque se corta el agua en la ciudad, no sube agua al tanque porque no hay presión y nos quedamos sin agua en la escuela” describió la directora Graciela Mazzeo.

El edificio del Colegio es imponente y para mantener los baños en óptimas condiciones para la presencialidad se necesita agua. Sin la bomba que robaron cuando vandalizaron la escuela, la cisterna no puede subir agua a los tanques, la misma estaba colocada a un sistema automático con sensores que indicaba el momento en que los tanques estaban con poco caudal, entonces encendía sola e iniciaba el llenado de los tanques.

Desde la dirección de la escuela indican que con los cortes de agua y la baja presión, no sube agua a los tanques, entonces algunos sectores de la escuela tienen y otros no. “Hasta el momento nos habíamos manejado con el agua del tanque, pero ahora es complicado. No se puede mantener la presencialidad. Hoy arrancamos con clases a las 7:30 pero a esta altura -11 de la mañana- ya no tenemos agua” reveló.



Desde Ministerio de Educación no dan respuestas, ya se realizaron los reclamos correspondientes, se solicitó presupuesto y se envío para evaluación “Y así estamos a esta altura del año, nosotros estimamos que la bomba sale aproximadamente 500mil pesos” indicó Mazzeo, desde la dirección de la escuela N° 766 Perito Moreno.

Cuando suspenden las clases por la situación del agua, se vuelve a actividades virtuales, pero los estudiantes no se acostumbran a este cambio constante “Necesitamos estar en el aula con presencialidad, porque los chicos pierden el hábito de la virtualidad porque están en el aula” definió.

La bomba de agua se encontraba en el subsuelo del edificio, para retirarla debieron trabajar varias horas, pero además reconocer el lugar para saber dónde se encontraba, dado que no es una zona que se frecuente o este habilitada al público. El Colegio Perito Moreno es uno de los más antiguos de la ciudad, tiene 74 años y una de las matriculas más grandes de la Regional Sur. En las instalaciones del edificio funciona el Instituto de Formación Docente N° 807, más un jardín.