Sergio Cardozo, director del Hospital de Esquel reconoció que “la situación en la cordillera es muy complicada" debido al aumento de casos de coronavirus, situación que no se logra contener en el marco de la segunda ola.

"Tenemos el 100% de las camas de la terapia intensiva ocupadas con personas que ocupan la asistencia respiratoria mecánica. No vemos que esto vaya a mejorar. Hoy solamente hay sólo 2 camas de sala para la atención para Covid”, aclaró. Y agregó que “No se atiende a nadie en las ambulancias. Pero asisten pacientes en las ambulancias de los pueblos vecinos. A veces, llegaron y tuvieron que esperar en el patio del hospital porque no había espacio".

“Estamos saturados en todos los niveles porque incluso el sector no Covid también está lleno. La gente no toma conciencia y vamos a seguir de la misma manera por algunos meses más. No se toma conciencia a pesar de las muertes porque sigue un nivel alto de contagio”, alertó.

Cardozo pidió que se tomen mayores restricciones para contener los contagios: “Creo que habría que tener un nivel de restricciones similar al de Comodoro Rivadavia. Lo comuniqué a las autoridades pero uno no tiene ese nivel de decisión. Ya le avisamos a todos porque no podemos armar más camas en ningún lado. Hace más de 1 mes que vengo diciendo todo esto y hay que cuidarse porque todo el sistema está saturado. Cuando la gente quiera internarse, no va a tener lugar y se va a enojar pero sí entienden en salir de ‘joda”, reclamó.

Y manifestó- a Cadena Tiempo- que el municipio tiene la postura que "es peor cerrar algo pero nosotros, no. Cuando le tengamos que decir a los ciudadanos que no tenemos camas y que no los vamos a poder atender, va a ser un problema para nosotros. Seguramente, más de uno va a ser agredido. No podemos derivar a la costa porque nos van a responder que también están llenos. Supongo que los otros Directores deben estar en una situación similar. El gran problema sucede a las noches y en las reuniones sociales. A la medianoche, se observa una gran cantidad de gente recorriendo”, dijo.