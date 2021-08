Coco" Muñoz llegó a Gualjaina y se fundió en un abrazo eterno con su mamá

Este miércoles por la tarde, Eulalio "Coco Muñoz" llegó a Gualjaina, su pueblo que lo vio nacer . Y quien lo recibió con sus brazos abiertos fue Clotilde, su mamá, feliz de tenerlo de regreso.

El atleta olímpico, ubicado en el puesto 31 de los mejores del mundo fue esperado por familiares y amigos que no dudaron en salir a las calles a brindarle una emocionante bienvenida.

“Coco” se convirtió en el argentino más rápido en Juegos Olímpicos desde 1960, con una marca de 2 horas, 16 minutos y 35 segundos y Chubut festejó con él este gran logro. “ Es muy lindo todo lo que pasó y que le pudimos dar una alegría a la provincia” , contó Muñoz con PDC y ADNSUR.

Muñoz afirmó que no se mostró nervioso antes de la carrera y que siempre mantuvo tranquilidad: “Yo soy de las personas que confían en el plan que se realiza. Confié mucho en lo que me dice el entrenador Rodrigo, si él me dice que estamos bien, estamos bien. Yo no me puse nervioso antes de la competencia. Este fue el maratón más importante que corrí, pero yo estuve siempre muy tranquilo, le decía a mi gente que no estaba nervioso y eso me juega a favor ”.