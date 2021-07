La cadena de electrodomésticos Garbarino avanzó con el cierre de la sucursal de Comodoro Rivadavia. No obstante, continúan las demandas de sus trabajadores por la falta de pago de los salarios y de los proveedores contra la empresa.

Un nuevo inconveniente se suma a está situación ya que los clientes que deben pagar cuotas o aquellos que deben retirar mercadería que compran a través de la página online, se encuentran con las persianas del local cerradas.

José Nahuelhuen, abogado de empleados de Garbarino, contó que el cierre de la sucursal de Comodoro “fue por una orden judicial y toda la mercadería quedó secuestrada adentro, para una eventual sentencia futura de los trabajadores de Garbarino dada la situación a nivel nacional por la falta de pago a trabajadores y proveedores”.

Esta medida judicial ha generado inconvenientes con gente que ha comprado o tiene que pagar cuotas, pero que se encuentra con que no puede entrar y tampoco hay nadie que responda sobre cómo resolver su situación

El abogado indicó a aquellos que adeudan cuotas - según le informaron los propios empleados de la sucursal - deben a través de internet acceder a “una página web donde pueden entrar a cobranzas y la mayoría de las cuotas se pueden pagar por allí a través de distintas opciones".

En lo que respecta al retiro de mercadería comprada de forma online, Nahuelhuen reiteró a Canal 9, que “toda la mercadería quedó secuestrada no se puede retirar hasta que haya una orden judicial. Ni siquiera en la sede central de Buenos Aires han explicado porque sigue vendiendo de forma virtual y no se puede retirar en las sucursales". Y advirtió que "la gente que compre debe saber que en la sede local de Garbarino no se puede retirar absolutamente nada".