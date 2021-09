El Director General y Representante Legal del Colegio Salesiano Dean Funes, Andrés Quesada, conversó con ADNSUR y comentó la intención de los docentes de estos establecimientos de iniciar acciones legales para que el sueldo que perciben sea equiparado con el de los docentes de escuelas públicas.

Remarcó que un colegio de gestión privada tiene los mismos derechos y obligaciones que un docente de gestión pública y uno de los derechos tiene que ver con cobrar exactamente lo mismo que cobra un docente de gestión pública.

Quesada recordó que el gobierno provincial estableció dos bonos: uno de 6 mil pesos y un bono de conectividad. "Es un problema que va mas allá de lo económico, el problema es que el mismo gobierno que es el que tiene que velar por los derechos de los docentes, está dejando afuera a los docentes de gestión privada de este pago. entonces no reconoce el derecho al docente de gestion privada a ser considerado como el resto de los docentes de la provincia".

Son 12 colegios de gestión privada en la provincia, representa a 1.2000 docentes y a unas 10 mil chicos.

"La ministra no nos recibió, nos dijo que en ese momento tenía asuntos urgentes e importantes que atender. Sentimos que no formamos parte de los temas urgentes e importantes y es preocupante". Por esto, los docentes presentarán un recurso administrativo e iniciaran acciones legales.

INGRESANTES 2022

"Como institución siempre hemos tenido mucha demanda pero en los ultimos años se ha acrecentado. El pasado tuvimos 517 postulantes y este año 475 para una matricula de 75 alumnos", apuntó.

"Hay muchas familias que están viendo que el stado no está respondiendo, que hay escuelas que no abren porque están en mal estado, sus hijos no tienen clases, entonces terminan recurriendo a nuestras instituciones porque es de público conocimiento que las clases se están dictando"

¿VUELVE LA PRESENCIALIDAD?

"En estas condiciones que están planteadas, no estaríamos en condiciones de tener aulas abarrotadas de alumnos donde no se respete la distancia y donde se aumente el peligro de contagio. Es algo que nosotros no avalaríamos", sostuvo.

"Quizas el año que viene tengamos una normalidad post pandemia, pero hoy no podemos someter a nuestros alumnos de amontonarlos con tal de cumpir con una normativa que es carente de fundamentos. Por ahora continuan con las burbujas."