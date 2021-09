Trece chubutenses volvieron a la provincia después de más de un año de estar varados en Chile, en el marco de la pandemia de Covid19 por lo cual los pasos fronterizos quedaron inhabilitados.

El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, relató que la mayoría de los ciudadanos varados que retornaron este jueves a Chubut habían viajado a Chile por "razones humanitarias" para ver a familiares con problemas de salud y que luego, por la pandemia no los dejaron volver a ingresar al país.

En este marco, cuestionó que hubo "trabas" por parte del Gobierno Nacional que impidieron que pudieran regresar a la provincia, pese a que Chile tiene el 100 por ciento de la población con dos vacunas. "Vienen con PCR, acá le hacemos antígenos. Esto lo podríamos haber hecho hace 9 meses atrás", indicó.

Massoni recordó que a la provincia ingresan entre 60 y 70 camiones chilenos diariamente y "no les hacemos ningún test". Mencionó que entre los varados hay gente que perdió el trabajo acá porque no pudo volver, una persona jubilada que no pudo cobrar su sueldo por meses y, gente que no pudo recibir su medicación, porque en Chile no había.

"Solo podían volver si volaban desde Santiago de Chile a Buenos Aires y luego a Chubut, cuando ellos estaban a 80 km del ingreso a la provincia."

Finalmente, volvió a apuntar que este tipo de situaciones ocurren "cuando tenemos funcionarios de escritorio" que creen que conocen toda la realidad. "A 10 kilómetros de distancia no podían volver a la provincia, no podían volver a su país", concluyó.