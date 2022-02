Este lunes, la directora de Coordinación y Control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Silvina Rodríguez, junto a los jefes policiales mencionaron en conferencia de prense las intervenciones destacadas en la provincia el pasado fin de semana y se precisó el rol de la Policía Comunitaria.

En la Sala de Situación de la Jefatura de Policía, en Rawson, el subjefe de la fuerza provincial, Luis Cayupil, encabezó una conferencia de prensa este lunes, en la cual brindó un repaso de las actuaciones policiales sobresalientes del fin de semana, con la participación de la directora de Coordinación y Fiscalización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Silvina Rodríguez.

Asistieron a la reunión, Pablo González -subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial-. Cristian Cedrón -segundo jefe de la Dirección de Seguridad-, Félix Cárcamo -jefe del Área de la Policía Comunitaria.

En el encuentro, Silvina Rodríguez expresó: “Tengo intención de estar presente en los controles y operativos que se llevan adelante”, y remarcó que “Chubut es una de las provincias que realiza una mayor cantidad de controles de seguridad vial del país”.

En otro momento, la funcionaria nacional dijo que “la ANSV tiene un proyecto que lleva un año con la ‘Alcoholemia Federal’, a través de los cuales hacemos operativos de alcoholemia en los municipios, las provincias y en toda la Nación. En este marco, Chubut tiene la cantidad más alta de controles realizados. Todo esto se acompaña con la ‘Ley de Alcohol 0’, que se está presentando al Congreso Nacional”.

En ese sentido, aseguró que el consumo de alcohol está implicado en uno de cada cuatro siniestros viales. “Cuando se maneja alcoholizado, no se tiene la misma percepción, trae aparejado siniestros, y es lo que nosotros queremos evitar. Hacemos todo esto para salvar vidas”, remarcó Rodríguez.

“En Chubut, tenemos una mayor cantidad de personas controladas, aunque no hay mayores alcoholemias positivas que en otros lugares. Con el paso del tiempo a nivel nacional, afortunadamente, el número de ‘positivos’ junto con las personas controladas sigue en descenso. Y la única forma de bajar los números es a través de los controles -continuó- La gente se tiene que acostumbrar y cambiar las conductas. Hay que transmitir a la población que quien vaya a manejar no tiene que estar alcoholizado. No significa que no pueda tomar, sino que tiene que optar por otros medios para regresar, o que directamente no se ponga al volante”, precisó la funcionaria nacional.

Rodríguez agregó que “la ANSV tiene un departamento de Observatorio Vial para hacer un análisis y nuevas acciones, en función de los datos recogidos. Socialmente lleva mucho tiempo realizar los cambios. Cuando estás en los controles, tenés que explicarle al ciudadano los riesgos de conducir alcoholizado. Hay que mantener los controles –en forma constante-, y en Chubut nos acompañan mucho. Con el tiempo, se van a ver los cambios”.

Más adelante, la funcionaria nacional destacó que “en los controles en Dolavon hubo un tránsito de 1.000 vehículos y no existió ningún siniestro por el trabajo coordinado que se hizo con la Policía y la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Nos interesaba tener salidas ordenadas, se trabajó con un ‘tránsito asistido’ para salidas con corrección en la ruta y que no se genere ningún siniestro. Un trabajo impecable, y por ello estamos muy contentos”. “Trabajar la prevención es silencioso, pero nos permite no tener que lamentar ningún siniestro”, completó la funcionaria nacional quien previo a la conferencia de prensa mantuvo un encuentro con el ministro de Seguridad, Leonardo Das Neves y el Jefe de la Policía del Chubut, Víctor Acosta.

Accionar policial en el territorio

Por su parte Cristian Cedrón puso de relieve las intervenciones en El Maitén -en el marco de la Fiesta de la Doma y el Folklore-, de Sarmiento, ante el intento de pago con billetes apócrifos y en un caso de violencia de género.

Asimismo, el funcionario policial alertó sobre la modalidad de robos de cables para intentar vender el cobre en el mercado ilegal. En tal sentido, informó que hubo detenciones durante el fin de semana en la ciudad de Trelew.

También, hizo mención de los allanamientos por robo de ganado y el accionar del personal policial de Los Altares y Colán Conhué, además de los importantes resultados de la División de Investigaciones de la Comarca Andina, y el funcionamiento de la “cápsula de seguridad” que permitió que los músicos que resultaron afectados por un incidente en el escenario en la “Fiesta del Río”, en Playa Unión, reciban una atención sanitaria inmediata.

Policía Comunitaria

Cabe mencionar que, Félix Cárcamo explicó que la Policía Comunitaria interviene en el entramado social con tareas preventivas en el marco de consolidar la prevención, proximidad y la sensibilidad que son los ejes del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía.

“El perfil del efectivo que presta servicio en la Policía Comunitaria tiene que cultivar la escucha activa, las recorridas permanentes, las reuniones con los sectores sociales y todas las habilidades comunicacionales para comprender –en profundidad- las demandas, necesidades y requerimientos que existen en nuestras comunidades”, indicó el jefe policial.