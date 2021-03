COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La demora en la llegada de nuevas dosis de vacunas Sputnik V, o de cualquier otro laboratorio, para inmunizar a mayores de 70 años abre un signo de alerta en el marco del plan de vacunación contra el coronavirus, ya que la provincia de Chubut no llegó a aplicar la primera dosis a una tercera parte de la población en edades de mayor riesgo y representa sólo 1 por ciento del total de inoculaciones aplicadas en el país. En Comodoro Rivadavia se aplicaron 4.000 dosis, a una población estimada en 13.500 personas que superan los 70 años de edad.

El sistema nacional de monitoreo de vacunas daba cuenta, hasta el viernes 12 de marzo, que en Chubut se llevan aplicadas 25.284 vacunas, de las cuales la mayor parte corresponde a una primera dosis y las restantes 4.216 a la segunda.

Se trata de una proporción muy baja frente a la población objetivo de mayor riesgo por su edad. ¿Cuántas personas integran ese grupo? No hay datos precisos sobre la población mayor a 70 años en la provincia, ya que el último censo corresponde al año 2010. Sin embargo, un informe del Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO), dependiente del gobierno nacional y elaborado en mayo del año pasado, permite una aproximación a esa franja de edades.

Según ese trabajo, casi un 13 por ciento de la población provincial supera los 60 años; se trata de 78.118 personas, sobre un total de 608.000 habitantes. Aunque la campaña en esta fase está apuntada a mayores de 70, el indicador es suficientemente sólido para dar una magnitud de la baja proporción alcanzada hasta ahora.

Si se toma en cuenta que en el conteo total de las vacunas aplicadas se incluyen también 5.400 dosis de Sinopharm, que está indicada para personas de 18 a 59 años con factores de riesgo, entonces la aplicación a mayores de 70 disminuye aun más en la provincia.

En Comodoro falta vacunar casi 10.000 mayores de 70 años



En Comodoro Rivadavia, la estimación formulada desde el ámbito sanitario por parte de Gabriela Simunovic ubica la población objetivo en 13.500 adultos mayores de 70 años. Hasta el jueves último, cuando se acabaron las dosis de Sputnik V para este sector poblacional, se habían aplicado solamente 4.000 primeras dosis. La turnera volverá a activarse una vez que se confirme la llegada de nuevas partidas de vacunas hacia la provincia, a fin de poder establecer fechas para cada una de las personas.

“No podemos reabrir la turnera hasta no contar con precisiones sobre la fecha en que van a llegar las nuevas dosis”, aclaró la funcionaria local. “Por ahora no sabemos cuántas vacunas van a llegar ni tampoco en qué día, por lo que no podemos hacer una programación”.

De todos modos, la funcionaria recomendó realizar la inscripción en el sistema www.vacunatechubut.gov.ar , ya que ahora el sistema de turnos creado por el municipio puede cruzar datos con esa base provincial y de ese modo, agilizar la asignación de turnos para el momento en que se reciban las nuevas partidas.



Nueva prioridad para población de 18 a 59 años

Hasta el cierre de informe no había novedades sobre la llegada de nuevos lotes de vacunas para mayores de 70 años a la provincia, pese a que el ministro Fabián Puratich planteó esa expectativa el jueves último para el fin de semana. En todo caso, ese lote llegaría con componentes para aplicación de la segunda dosis de Sputnik V, es decir para inocular a personas que ya recibieron la primera.

Paralelamente, a nivel nacional se puso énfasis en el arribo, para la semana entrante, de 7 millones de dosis de la vacuna Sinopharm, de origen chino, que apuntará a profundizar la inmunización de personas de 18 a 59 años con factores de riesgo. En la provincia, durante la primera fase de esa vacuna se apuntó a priorizar a docentes y personal de seguridad que reuniesen esas condiciones, con cuadros tales como diabetes y obesidad. Además, personas con VIH, hepatitis crónica, pacientes en diálisis y pacientes transplantados, entre otros.

Por otro lado, en el Sistema de Monitoreo hay un dato llamativo, que se vincula a la cantidad de dosis distribuidas por provincia. En ese ítem, Chubut aparece con un total de 44.005 dosis que, por lo que pudo recabar esta agencia, no se trata de elementos que han llegado en su totalidad. Según pudo saberse en ámbitos sanitarios de la provincia, hay una gran proporción de ese número que en realidad hace referencia a dosis que están asignadas, pero no enviadas a la jurisdicción.

Sí puede haber, se admitió, una menor proporción de partidas que hayan llegado y aún no se aplicaron, pero se trataría de un número menor.

Asimismo, trascendió que el ministro de Salud planteó ante el Consejo Federal de Salud la necesidad de que la provincia reciba una mayor cantidad de dosis, en función de la alta proporción de población por encima de la edad de riesgo.

Por ahora, los números oficiales reflejan la falta de respuesta: al contar las dosis totales aplicadas en esta provincia sobre las aplicadas en todo el país, Chubut representa apenas algo más del 1 por ciento del total, sobre más de 2,2 millones de vacunas ya colocadas.