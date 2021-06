Chubut acelera la vacunación contra el covid: ¿Cuándo llega la “inmunidad de rebaño?”

La aceleración del plan de vacunación, a partir de la distribución en el país de un total de casi 18 millones de dosis, se vio reflejada especialmente en la última semana en la región. Con 1.800 turnos diarios otorgados para vacunar entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, autoridades sanitarias locales valoraron el avance, pero hay otros indicadores que no pueden descuidarse: el número de contagios diarios todavía no ha descendido suficientemente, mientras que la mortalidad en lo que va del año ya superó la cantidad de fallecimientos del 2020, que convirtió al virus en la principal causa de muerte en esta región. En este informe, los datos que reflejan la necesidad de no relajarse.

La campaña de vacunación se ha incrementado fuertemente en la región, a partir de la llegada al país de nuevas partidas de vacunas de distintos laboratorios. En Comodoro se estima en alrededor de 50.000 las dosis aplicadas, mientras que en Rada Tilly se superaron las 7.000 inoculaciones, por lo que en ambas ciudades se observó una intensa concurrencia en los primeros días de junio.



Además, en la última semana se dio inicio a la vacunación de menores de 59 años sin factores de riesgo, en la villa balnearia, mientras que en la urbe petrolera se apunta a iniciar la próxima semana con edades de 50 a 59, sin morbilidades previas, según anticipó la subsecretaria de Salud, Gabriela Simunovic.



En línea con la llegada de nuevos cargamentos de vacunas al país, en el orden de los 18 millones de dosis y con perspectivas de seguir incrementando ese número, la situación actual trae alivio frente a las dudas que se planteaban hasta el mes pasado sobre el ritmo de inmunización.



Una advertencia importante, formulada desde las áreas sanitarias, se vincula aun con los grados de ausentismo de personas que son convocadas a vacunarse. Según explicó Lorena Abril, del Area Programática Sur, un motivo de la ausentismo puede vincularse a que hay personas que atraviesan la enfermedad o están en el período posterior a la misma, en la que deben transcurrir al menos 90 días para poder recibir la aplicación.



En Chubut, de acuerdo con el informe de Monitoreo Nacional, hay más de 152.000 personas vacunadas con al menos una dosis, de las cuales 45.584 se aplicaron también la segunda. Y quedan por aplicar otro lote de algo más de 100.000, según el informe cerrado el viernes último.

¿Cuándo llega la inmunidad de rebaño?



Es difícil saber si el concepto de “inmunidad de rebaño” continúa siendo aplicable, a raíz de que la enfermedad todavía presenta aspectos desconocidos, según remarcan constantemente los especialistas. Es decir, se supone que con cierto nivel de inmunización de la población, el virus encontraría mayor dificultad para seguir reproduciéndose.



Días pasados, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzoti, ensayó una explicación sobre el tema, en una entrevista con medios nacionales. Tomando como referencia a países como Gran Bretaña e Israel, la funcionaria indicó que aquellos comenzaron a volver a la normalidad al superar la barrera del 40 por ciento de su población vacunada.



Sin embargo, advirtió que la situación no es extrapolable. Hizo referencia a que esos países aplicaron medidas de fuertes restricciones, para evitar la circulación de personas en determinados momentos, mientras que hoy Argentina, pese a las sucesivas medidas, continúa con altos niveles de circulación, en ámbitos sociales y laborales.



Otro ejemplo que muestra que no hay fórmulas matemáticas es el de Chile: ha alcanzado a casi el 60 por ciento de su población con al menos una dosis de vacunación, con 11,2 millones de personas ya inmunizadas, sobre una población total de 19 millones de personas. Sin embargo, ante la nueva situación de colapso sanitario, que ha comenzado a experimentar desde inicios de este año, el vecino país ha debido restablecer medidas de estricta cuarentena en Santiago. Incluso, se discute acerca de la efectividad de la vacuna china Sinovac, que es la que ha aplicado principalmente el país trasandino.

Aun con vacunación, es posible llegar a Terapia Intensiva

Los datos que se manejan a nivel internacional permiten orientar la búsqueda de nuevas decisiones sanitarias en Argentina y en la región. Más allá del buen ritmo de vacunación evidenciado en los últimos días, se hace necesario continuar con las medidas de cuidado y responsabilidad personal.

ADNSUR accedió a un reciente informe del Ministerio de Salud de Chubut, basado en la cantidad de personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva de toda la provincia, refleja un aspecto que debe analizarse en el contexto adecuado, pero que indica que aun personas vacunadas con al menos una dosis contra el coronavirus, pueden seguir contrayendo la enfermedad y atravesando un grave estado.



El relevamiento indica que entre los días 2 de mayo y 5 de junio último, en Comodoro Rivadavia se registraron 65 pacientes internados en Terapia Intensiva. El promedio de edad fue de 56 años, mientras que del total de pacientes, al menos 25 contaban con una primera dosis de vacunación: esto significa un 38 por ciento del total de pacientes que debieron internarse en terapia intensiva en ese lapso, de algo menos de un mes. No debe perderse de vista que 47 personas, es decir un 72 por ciento, presentaban enfermedades pre existentes, lo que puede ser determinante para agravar los cuadros, aun con inmunizaciones aplicadas.

La incidencia de la obesidad, hipertensión y diabetes



Los datos anteriores no deberían interpretarse como un problema no resuelto por las vacunas, sino al contrario: además de la vacunación, ahora que se está avanzando en esa meta, deben sostenerse las medidas de cuidado y en especial, el control de aquellas enfermedades o factores de riesgo pre existentes.



“Del total de los casos –añade el informe del Ministerio de Salud-, el 44 por ciento corresponden al grupo de 40 a 59 años; el 43 por ciento pertenecen al grupo etario de 60 a 79 años, el 8 por ciento al grupo de 20 a 39 años, y un 5 por ciento al grupo de 80 años o más. Con una media de edad de 55 años y una mediana de 56 años, con un rango de edades entre 23 y 83 años”.



Al abordar las conclusiones sobre la internación en toda la provincia, el relevamiento aporta otros datos fundamentales: “De los 149 casos acumulados que requirieron internación en UTI, el 30 por ciento presenta como antecedente de vacunación al menos una dosis de vacuna contra COVID19. Tres personas poseen el esquema completo con dos dosis, que representan un 2 por ciento del total de internados graves. El 48 por ciento recibió Sputnik V, el 16 por ciento recibió ChadoX2 (AstraZeneca/Covishield) y el 36 por ciento recibió Sinopharm”.

“Según el tiempo transcurrido entre el inicio de síntomas y la aplicación de las vacunas, en el 25 por ciento de los casos ese período es menor a 15 días”, advierte el trabajo, mientras que proporciones similares se dan para lapsos de hasta 30 días y mayores a 30 días, como lapso transcurrido entre la inoculación y el inicio de síntomas.



También se mantiene en la provincia la proporción del 70 por ciento de pacientes internados en UTI, pese a haber sido vacunados, con enfermedades preexistentes. Entre éstas, la obesidad (Indice de Masa Corporal mayor de 35) es la de mayor frecuencia, seguido de hipertensión (asociada a otra comorbilidad) y diabetes. La mayor proporción de edad se da entre los 50 y 69 años, aunque en la última semana del período se observó un aumento del grupo de 40 a 49 años.

Alta mortalidad: el viernes se superó la cantidad de muertes del año pasado

El promedio de contagios de la última semana presentó una mejora, al ubicarse en 145,5 contagios diarios, luego de los 185 contagios diarios registrados en la última semana de mayo. Se trata, aun con la mejora, de una cifra alta, por encima de los meses de diciembre y enero últimos, por ejemplo.



El otro dato preocupante es la tasa de mortalidad generada por el coronavirus, que el año pasado se convirtió en la principal causa de muerte en Comodoro y Rada Tilly, tercera en toda la provincia, este año ya se superó la cantidad de fallecimientos del 2020.



“Durante 2020, el 86 por ciento de los fallecidos eran mayores de 70 años –explicó Jimena Marcos, consultada para este informe-. En lo que va de 2021, estamos viendo una tendencia distinta de los enfermos que ingresan a las terapias, que son pacientes más jóvenes. Consideramos que esto es producto de la vacunación, porque se avanzó mucho con la vacunación en los mayores. Esto sumado a las nuevas variantes que circulan en la región”.



Los datos del parte del viernes 11 de junio registran 1.166 fallecimientos en toda la provincia, desde el inicio de la pandemia. Durante el año pasado, el total de decesos fue de 575 personas, según recordó la funcionaria, por lo que el último viernes se superó ese total anual, al alcanzar los 595 personas fallecidas por coronavirus en lo que va del año.