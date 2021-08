Chubut recibió durante el fin de semana14.800 dosis del componente 1 y 2 de la vacuna Sputnik V, y además, 20.800 dosis de Sinopharm. La campaña avanza a buen ritmo y se espera en septiembre, comenzar a vacunar a menores de entre 12 y 17 años sin factores de riesgo.

El pasado 3 de agosto se comenzó a vacunar a adolescentes de 12 y 17 años con factores de riesgo a partir de la llegada de la vacuna Moderna a Chubut. Este lunes, el ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, confirmó que "a partir del 5 de septiembre, se va a avanzar con la vacunación general de los adolescentes (sin ninguna prioridad) con las vacunas Pfizer”, anticipó.

En este marco, precisó que "hasta el momento, fue muy poca la asistencia de adolescentes (con alguna patología) para vacunarse", y por ello, se decidió ampliar el espectro de la población para recibir las dosis contra el Covid19.

Desde Salta, donde participará de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud, el titular de la cartera sanitaria resaltó que "Hoy el problema no es el abastecimiento de vacunas porque hay una gran disponibilidad que permite avanzar para completar los esquemas. Hay vacunas Sinopharm, Sputnik I y II y Moderna. Ya hay una muy buena cobertura en los mayores de 60 años con los esquemas completos".

"Hay que avanzar con la vacunación para lograr la ‘inmunidad de rebaño’ en la primavera como habíamos previsto”.

El funcionario provincial valoró que “epidemiológicamente" estamos en una buena situación." Nunca habíamos tenido tan pocos casos en un fin de semana. La campaña de vacunación es la responsable junto con los cuidados de la ciudadanía”, valoró.

"Es muy difícil sentarme con quien me trata de sorete"

Por otro lado, el ministro se refirió al paro anunciado por el Sindicato de Salud Pública (SISAP) de 120 horas para esta semana, en reclamo de recomposición salarial. “El SISAP tiene problemas con el ministerio de Salud y con el resto de los gremios. Tomó una actitud compleja y tiene una clara relación política. Me quedó claro cuando no presentaron ninguna medida de fuerza esta semana y la presentarán en la semana previa de las elecciones", dijo.

Y sostuvo que "es difícil cuando hay un diálogo de sordos. Siempre dimos las respuestas. Se plantea la precarización laboral cuando regularizamos 1500 personas en los 3 años de gestión (incluida la etapa de Adrián Pizzi), reforzamos el sistema sanitario, ya dimos 2 recategorizaciones trienales y estamos trabajando en una más para fin de año. Tenemos que bajar los decibeles. Para mí, es muy difícil sentarme con quien me trata –públicamente- de ‘sorete’. Con la toma de edificios y con problemas para que la gente ingrese a trabajar, yo no me voy a sentar a dialogar con nadie”, concluyó a través de Radio 3 Cadena Patagonia.