El Consejo de Bienestar Policial se movilizó a Rawson el lunes para entregar un petitorio en la Jefatura de Policía del Chubut. Solicitaron un aumento salarial, dos puntos sobre el aumento de antigüedad, y que se paguen los retroactivos de la cláusula y un plazo de respuesta de 48 horas para que el Gobierno responda.

Sin embargo, el Gobierno de Chubut anunció una "reunión plenaria" para el 17 de noviembre a las 10 de la mañana. Y ahora el Consejo Policial analiza si acepta esta reunión.

En diálogo con ADNSUR, Claudio López, integrante del Consejo del Bienestar Policial de Rawson cuestionó que la reunión no sea convocada dentro del plazo fijado de las 48 horas. “El anuncio fue demagógico y es jugar con un ‘tetris’. Ahora, se va a consultar a las bases para ver cómo se sigue. El plazo de 48 hs lo pasaron a 8 días más. Es demagógico, irónico y esta respuesta es una falta de todo”, lamentó.

Y señaló que en las próximas horas se definirá si se va a acatar la convocatoria a la reunión para la próxima semana. "Si es así, tendremos que ir la semana que viene y -todo lo que se hizo hasta ahora- habrá que tirarlo por el piso”.

Por otro lado, López aclaró “nosotros no nos ponemos en contra que el ministro de seguridad sea candidato o no. Buscamos arreglar la situación policial que está muy mal y muy deteriorada con la entrega de los bolsones. Con $40.000 en la mano, están destruyendo todas las familias policiales y el empleado policial ya no sabe qué hacer para llegar a fin de mes y disfrutar con lo poco que tiene. Están embargados, endeudados y con muchas situaciones muy malas”, reveló.

"Hicimos marchas, notas y petitorios. La gente ya no quiere más esto porque ve que el gobierno es ‘sordo’ y ciego’ con el reclamo policial", dijo y señaló que “El ambiente está muy enrarecido. Los policías están muy, muy mal. De ahí a que se haga algo importante va a quedar en manos de todos los activos por todo lo que están padeciendo", concluyó.