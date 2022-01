Este miércoles se comenzó a implementar una nueva modalidad en cuanto a la realización de hisopados para detectar el coronavirus, según lo estableció el Ministerio de Salud de Chubut. Allí se indica que se testeará solo a personas con factores de riesgo por la gran demanda de casos sospechosos en los distintos Plan Detectar.

Además se deberá hisopar a quienes tengan una orden médica. Por lo que las personas que tengan síntomas compatibles con Covid y no estén dentro del grupo de riesgos deberán aislarse y registrarse en la Aplicación CUIDAR.

Al respecto, el secretario de Salud de la Municipalidad de Comodoro, Carlos Catalá, expresó a ADNSUR que "Todos estos días, tanto en barrio Castelli como en la ex Enet 1 superaron las 400 personas. Por ejemplo, ayer en Castelli habían tres profesionales atendiendo y en la fila habían más de 150 personas esperando para testearse", indicó.

Catalá indicó que los cambios "también tienen que ver con la optimización de los recursos, con respecto a la cantidad de test que hay disponibles. Ya que los insumos que se utilizan son mucho más que los de la segunda ola de contagios".

"No cualquiera accederá a un hisopado, tendrá mucho que ver el criterio clínico epidemiológico. En caso de que tenga una orden médica específica de un profesional de un paciente que lo requiera, habrá que hacerlo y se evaluará a partir del pedido médico", agregó.

Por su parte, en una conferencia de prensa, el ministro de Salud, Fabián Puratich aclaró que definió la nueva medida respecto a los hisopados. "Hay un criterio e indicación para hacer los hisopados que incluye –en primer lugar- a las personas que corren riesgo de padecer una forma grave de la enfermedad".

“Para hisoparse correctamente, se va a hacer un ‘Triage’ y (quienes cumplan los criterios) se van a hisopar. Quienes no cumplan con esos criterios, no tienen la indicación del hisopado. El contacto estrecho (que tiene síntomas) no se tiene que hisopar. Sabemos por el diagnóstico clínico que es positivo y que tiene que hacer el aislamiento. A quien tenga que viajar, no lo vamos a hisopar en el sistema público porque no es un requisito que se pida en la mayoría de los lugares”, reiteró.

Además Puratich señaló que “El trabajador público o privado puede justificar su inasistencia y su diagnóstico a través de la aplicación ‘Cuidar’. Tiene el control de temperatura y una serie de preguntas referida a los síntomas que uno tiene. Cuando uno contesta la encuesta, se bloquea la pantalla y eso le sirve como justificativo para la ausencia laboral”.

DIAGNÓSTICO

Se indica el uso de pruebas diagnósticas (test de antígenos o PCR) para los casos sospechosos de COVID en las siguientes situaciones:

• Todos los casos con indicación de hospitalización por síntomas respiratorios;

• Casos sospechosos de COVID19 que pertenecen a grupos de riesgo de agravamiento de la enfermedad:

✅ Personas de 60 años o más con vacunación incompleta.

✅ Diabetes tipo 1 y tipo 2

✅ Obesidad (cualquier grado)

✅ Tratamiento oncológico actual para tumores sólidos y oncohematológicos.

✅ Inmunocomprometidos por: medicación inmunosupresora, inmunodeficiencias 1rias y2rias moderadas y graves

✅ Personas con VIH (independiente del recuento de CD4 y carga viral)

✅ Insuficiencia renal crónica en hemodiálisis

Los casos sospechosos de COVID19 que NO pertenezcan a los grupos anteriormente citados se confirmarán por criterio clínico epidemiológico sin la necesidad de un método diagnóstico o consulta médica.

Las personas podrán auto reportarse en la aplicación CUIDAR.