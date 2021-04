COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Matías Guzmán, empleado de Compumundo, habló con ADNSUR sobre la situación que les toca vivir. "El coordinador nos notificó sobre el cierre de la sucursal, pero no nos informaron nada oficial por telegrama o abogados, fue solo verbal", señaló.

Mañana tendrán una audiencia judicial con la empresa y el Centro de Empleados de Comercio para saber la situación laboral de cada uno de los empleados. "La sucursal cerró pero a nosotros no nos dicen nada más", sostuvo.

Días atrás, desde el CEC de Comodoro Rivadavia, Matías Silva, indicó que "en Puerto Madryn ya cerró la sucursal de Garbarino y acá en Comodoro notificaron desde Buenos Aires que iban a suspender y pagar el 25% de los sueldos". Además informó que "Compumundo - que es del mismo grupo - anunció su cierre.

Finalmente, este pasado sábado 10 de abril fue su último día a puertas abiertas para la atención al público. Sin embargo, los trabajadores siguen asistiendo al local. "Nos quedamos acá para cumplir horarios, para que no nos echen con causa. Somos nueve personas en esta situación. Nuestros últimos días laborales son del 27 al 30 de abril", .detalló Guzmán.

Cuando se le consultó sobre su indemnización, comentó que "hasta el momento no sabemos nada. No nos consideramos despedidos porque no hay nada formalizado".

Y agregó que, al igual que los empleados de Garbarino, vienen cobrando el 25% de sus salarios. "Realmente no sabemos cómo sigue su función. Pero estamos cobrando al igual que ellos el salario en cuotas en lo que va del mes. Venimos así desde el año pasado", concluyó su relato, a la espera de saber qué deparará su futuro.