El Censo 2022 ya comenzó. Desde el 16 de marzo está disponible el Censo Digital para que los ciudadanos puedan registrar sus datos. En esta entrevista de ADNSUR conversamos con Silvia Iralde, Directora General de Estadísticas y Censos de Chubut, sobre el procedimiento y lo que tenemos que saber sobre el censo digital.

Según indicó, "unos 7 mil chubutenses ya completaron el censo online, una modalidad novedosa en nuestro país que se suma al Censo Presencial o de Barrido"

Señaló que está disponible en la página www.censo.gob.ar hasta el 18 de Mayo a las 8 de la mañana, momento donde luego saldrá el censista a timbrar las casas.

En cuanto a los resultados, los primeros indicadores estarán disponibles en junio. Otros datos preliminares (cuántos hombres, cuántas mujeres, cómo estamos distribuidos en el país, cuántas viviendas se censaron) estarán disponibles 30 días después. A los 8 meses los resultados básicos definitivos y a los 13 meses los resultados ampliados definitivos.

Mencionó que este viernes se capacitará a personal municipal de Comodoro y Rada Tilly sobre los puntos censales, no con el fin de que cumplan en rol de censistas, sino para que puedan "guiar a la población que desee completar el censo on line y no cuente con conexión o dispositivo para hacerlo. El Municipio definirá dónde estarán ubicados los puntos digitales para que la gente pueda acercarse".