Se presentó en el Centro Nacional Patagónico el proyecto de cannabis medicinal próximo a plasmarse en el aceite que estará a disposición de los hospitales. Estuvieron el ministro de Ciencia y Tecnología de Nación, Daniel Filmus; el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, y la presidenta del CONICET, Ana Franchi.

La investigadora, Mariana Lozada, describió que se trabajó en todo el proceso, desde el momento del cultivo, la producción de genéticas propias - es decir que las semillas para producir el aceite son chubutenses -, la trazabilidad, la ausencia de plagas y sus rendimientos. Al mismo tiempo, los fito preparados, los extractos de la planta tienen las propiedades medicinales. “Hoy tenemos un laboratorio de química dedicado a esto, donde se miden los compuestos que tiene el aceite, entonces podemos saber qué tipo de aceite de cannabis tenemos. Además el CONICET está desarrollando cepas, esto es muy importante, tiene que ver con la soberanía del germoplasma, no es lo mismo comprar en banco de semillas afuera que tener tus propias cepas” resaltó.

Este programa de investigación se desarrolla desde 2017 y se volcará a un beneficio para los sistemas de salud y empresas que algún día se quieran dedicar a esto, comentó la especialista. “Hoy tenemos una capacidad de producción que es pequeña para lo que vemos como masivo, podemos producir 2 ciclos de dos kilos de flores al año, que son 2mil frasquitos de 30mililitros”, describió. Una vez que se defina cuál será el circuito de distribución del aceite, es decir que se federalice a través del ANMAT a nivel nacional, o desde un circuito más cercano, que sería el Ministerio de Salud Chubut y que tiene sus propias reglamentaciones, se definirá cómo escalar la producción para llegar a todas las personas que lo necesiten.

“Nuestra idea es a partir de la Ley 27.350 que habilita a las farmacias magistrales a hacer estos preparados, llegar a la provisión de los aceites de calidad en los hospitales. Tenemos un equipo de trabajo que está trabajando en eso, nosotros iniciamos con el programa piloto y después ver cómo lo generalizamos en el resto de la provincia”, indicó la investigadora, que forma parte de una red de investigadores que trabajan en este proceso.

Un detalle crucial que tiene la ley 27.350 sobre la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados, es que establece qué debería dispensarse en las farmacias “pero no está muy bien reglamentada”, definió la investigadora. Aunque aclaró que la preparación del aceite se puede realizar en las farmacias donde producen recetas magistrales. “Algunas están habilitadas para hacer estos preparados, el tema es qué calidad tienen, aquí es donde estamos trabajando nosotros y ofrecemos los estudios de calidad” reveló.

ACEITE CHUBUTENSE

Con semillas propias y el desarrollo de las tecnologías para un aceite de calidad seguro los hospitales pueden ofrecer el aceite en sus farmacias de forma accesible, “es un medicamento que no puede faltar”, insistió Lozada.

Durante mucho tiempo hubo mucho prejuicio, pero ahora hay voluntad política de hacer las cosas. Para tener una idea, o simplemente un ejemplo de cuántas personas podrían acceder al aceite, ejemplifican, “Solo en el área de cuidados paliativos de Esquel se atienen a mil personas. Una vez que se pueda acceder se deben realizar estudios médicos para conocer a cuántas patologías y cómo el aceite puede ayudar hay evidencia en algunas patologías que son fuertes y en otras, todavía no se sabe. Hoy estudios su efecto sobre la ansiedad y como un ansiolítico, pero tenemos que seguir trabajando” explicó.

¿SABES QUE CALIDAD TIENE EL ACEITE DE CANNABIS QUE CONSUMIS?

En el proceso de investigación se debe conocer la calidad del aceite, como se explicó anteriormente, pero los investigadores detectaron que hay personas que están registradas en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), que tienen autorización y producen pero no saben cuál es la calidad o el estado de ese aceite. También encontraron otras personas que consumen pero no saben las propiedades. Por ello hoy brindan el servicio de cuantificación de aceite de cannabis, es un análisis que permite conocer las propiedades que tiene el aceite.

“Hay muchas personas que están tomando aceites, no solamente por el REPROCANN, también hay un mercado gris, que no hay que negar que existe. Hay mucha gente que como necesita y compra, pero al no estar muy regulado no sabe que está consumiendo” describe.

Con el fin de brindar seguridad a las personas que en la mayoría de los casos, consumen aceites acompañados de sus médicos de cabecera por patologías complejas, se desarrolló el servicio en el CENPAT – CONICET de Puerto Madryn donde las personas llevan el aceite. “Hay un laboratorio que tiene normas ISO, con ellos hicimos un convenio, para que los reciban las muestras y se analizan en el CENPAT, tiene un costo accesible, sale 1200 pesos menos de la mitad de lo que sale un análisis por HPLC y te da mucha información. La idea nuestra era que te dé la información necesaria para que el profesional sepa que estas consumiendo” culminó Mariana Lozada, Dra. en Ciencias Biológicas, actual Investigadora del Conicet.