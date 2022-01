Cecilia Dué sufrió una trombosis en los intestinos, como secuela del coronavirus y le debieron quitar ambos intestinos dejando solo 40 centímetros. Por lo que deberá realizarse en algún momento una cirugía de reconstrucción. Mientras tanto debe recibir alimentación parental vía zonda,y mediante un catéter en el pecho, ante la imposibilidad de ingerir por la boca

Jeniffer Troncoso, su hija, contó días atrás a ADNSURque tras una serie de idas y vueltas lograron que su mamá tuviera la cobertura de PAMI. Sin embargo, la obra social no le reconocía el tipo de alimentación que ella específicamente necesitaba y le daban otras opciones.

"Nos dicen que no cubren la alimentación parenteral y le quieren dar otro tipo de alimentación, que viene en sachet con sabores pero no son los necesita. No pasan por su catéter y su cuerpo no lo va a poder digerir", comentó preocupada Jeniffer.

Cómo funcionará el autotest de Covid que venderán en las farmacias de Comodoro

Pero finalmente la buena noticia llegó en las últimas horas luego de que se viralizará el pedido. "PAMI autorizó la alimentación parental. Estamos completamente felices. Por 6 meses la autorización. Gracias a todos los que día a día nos ayudaron con dinero, difundiendo, comprando o dándonos fuerza", contó la hija de Cecilia.