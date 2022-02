Casco Rosa: una idea ingeniosa y solidaria para evitar la caída de pelo durante la quimioterapia

Milagros Fonio, Gabriela Tosi, Ludmila Bobovnikov y Anita Fontdevila tuvieron cáncer de mama. El camino de estas cuatro tucumanas se cruzó en algún punto y dió lugar a la idea los cascos fríos, una creación "hecha en casa" que permite terminar el proceso de quimioterapias con pelo.

“Yo me enteré de que tenía cáncer de mama en 2018 y, al comentarle a una mamá amiga del colegio de mi hijo, me dijo que había otra mamá que había atravesado el cáncer en 2017 y se ponía unas cosas en la cabeza para que no se le cayera el cabello", dijo Gabriela Tosi a Universidad.

Entonces, se contactó con Milagros Fonio. "Ella me contó que en Estados Unidos existían unas máquinas que, a través del frío, permitían que no se cayera el pelo en las quimioterapias, e investigando en internet, encontró una nota de 2009 sobre una argentina que había inventado un sistema casero", agregó.

Milagros Fonio se puso en contacto con Paula Estrada, inventora del método casero, y comenzó a realizar sus propios cascos.

Para la tarea, necesitaba cinco geles medicinales que se unían con cinta adhesiva y generaban una forma que permitía cubrir la cabeza. Sin embargo, cada sesión de quimioterapia requería aproximadamente ocho cascos.

“En una quimioterapia, cada casco dura aproximadamente 30 minutos y se tienen que poner una hora antes, durante el proceso y una hora después. Dos días antes de la quimio, se ponen en el frezeer y se llevan a la sala en una conservadora”.

“Al enterarme de este método, hablé con mi oncólogo y me dijo que sabía del uso de unas máquinas de refrigeración en Estados Unidos, pero todavía no estaban autorizadas por la Anmat en Argentina, así que empecé a usar los cascos, y pasaban las quimios y no se me caía el pelo. Por lo general, 20 días después del primer tratamiento, vos quedás pelada, pero no pasó. Con el tiempo, mi oncólogo me traía a personas para que les explicara más sobre el casco”, dijo Gabriela.

COMO FUNCIONAN LOS CASCOS DE GEL

El enfriamiento del cuero cabelludo contrae los vasos sanguíneos y esta contracción reduce la cantidad de quimioterapia que llega a las células de los folículos pilosos. Además de reducir la caída del pelo, son beneficiosos a nivel monetario, ya que el costo aproximado por casco es de $ 1000 por los cinco geles, un monto inferior al uso de las máquinas de refrigeración, que por sesión cuestan aproximadamente $ 5000.

“El cabello igual se cae entre el 40 % y el 60 %, pero de manera pareja, y nadie se da cuenta que se te está cayendo el pelo. El que no se caiga el cabello en la primera quimio nos da tiempo para pensar, porque desde que te diagnostican hasta que empezás el tratamiento, estás en shock. Te ayuda a que el otro no te mire raro, a que tus hijos y entorno puedan procesar lo que te pasa. Además, si mantenés un buen estado anímico, enfrentás mejor la enfermedad”, explicó la mujer.

Así como Milagros compartió sus cascos con Gabriela, Ludmila y Anita también recibieron los cascos de Gabriela. De esta manera, se fue generando una red de mujeres que se unieron para ayudar a otras a transitar el tratamiento. Aunque al principio el objetivo fue difundir los beneficios del uso del casco frío en Tucumán, el proyecto se viralizó y mujeres de otras provincias y países demandaban más información.

“Íbamos a los centros de quimioterapia y la gente se acercaba y preguntaba; algunas no usaban los cascos, otras sí, pero lo lindo era compartir experiencias. Entonces armamos un grupo de WhatsApp y, sin querer, forjamos una red de acompañamiento y contención. Después armamos un grupo que se llama Quimio con Pelo Tucumán y, en un fin de semana, teníamos más de 15 mil seguidores, pero nos dimos cuenta de que en nuestro grupo había mujeres con y sin cascos, entonces no nos parecía justo solamente hablar sobre ese tema”, explicó Gabriela.

“En 2019 hicimos talleres, reuniones, yoga, y ahí creamos El Casco Rosa. Nos contactan chicas de todo el país y de otros, como Colombia, México, Estados Unidos, España y Chile, para recibir información”, agregó.

Con información de Universidad