Ella es una almacenera del barrio Z1, en la zona oeste de Neuquén, que finalmente se cansó de fiar y que no le paguen las deudas. Este lunes decidió hacer algo más drástico y escrachó a una vecina que le adeuda 7.500 pesos hace tres meses.

Sin dudarlo, Micaela junto con a su hija decidieron escribirlo en la pizarra de ingreso al mercado, que en otras oportunidades anunciaba ofertas o los productos disponibles para la venta.

Me ha dicho que la esperara porque no tenía plata, voy a la casa y no me atiende, o me atiende su hijo. Yo me puse en su lugar pero ahora directamente no se acerca. La última vez que hablamos fue por mensaje hace un mes y medio, y me trató muy mal, siendo que yo no estoy pidiendo algo que no sea mío", contó la dueña del pequeño almacén, ubicado en Avenida del Trabajador y Merino Villanueva.

La vecina deudora vive a sólo cuatro casas de ella y, según contó Micaela, trabaja como enfermera en un hogar de ancianos. La almacenera reconoció que "no es de fiarle" a los vecinos, pero la mujer le pidió en distintas oportunidades porque no tenía dinero y ella accedió.

Le vendió milanesas, yogur, galletitas, fiambre, entre otras cosas. "Yo la entendí porque también tengo hijos, pero yo también necesito la plata para vivir. Sé que todos estamos en una situación económica mala, pero yo tengo esto nada más y si lo hago es porque necesito también", señaló la mujer, quien hace siete años tiene el almacén en el barrio.

Mientras el tiempo avanzaba y no obtenía el pago de los productos, Micaela decidió recurrir a otra estrategia: escribirlo en la pizarra de ingreso al local y que todo el vecindario se entere. "Lo hice para ver si se acerca a pagarme. Por lo menos de a poco, que me dé mil, dos mil", pidió.