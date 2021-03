COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Como cada 26 marzo, este viernes se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, apuntando a establecer acciones de concientización e información sobre la importancia de efectuarse controles ginecológicos para detectar a tiempo esta y otras enfermedades.

El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte a nivel mundial en enfermedades de mujeres, y resulta muy simple de detectar. Una detección temprana y su tratamiento oportuno reduciría significativamente su tasa de mortalidad.

Se contrae mediante el virus del HPV (papiloma humano) a través de relaciones sexuales. "Puede generar no solamente cáncer de cuello de útero sino también de vulva y de vagina", explicó la dra. Tatiana Latof, mencionado que también puede ocasionar cáncer en los genitales en los hombres.

"Es un virus tan prevalente que se dice que las mujeres, al año de comenzar a tener relaciones sexuales, ya tuvo contacto con este virus. Pero hay muchos organismos que lo eliminan, en otros puede ser que ese virus genere una lesión y pueda terminar generando este tipo de cáncer", agregó.



"Los factores de riesgo dependen de la edad fértil de las mujeres cuando mayor actividad sexual hay, estas edades se extendieron de 30 años en adelante;

el tabaquismo es otro de los factores de riesgo", dijo.

"La infección no genera mayores síntomas, para detectarlo hay un Programa Nacional -en el que Comodoro Rivadavia no participa- donde mediante un test se detecta el HPV en forma inmediata a través de un hisopado. Para los que no participan del Programa Nacional la forma de detectarlo es mediante el papanicolaou que hay que hacerlo una vez al año y también mediante la colposcopía", indicó.

Mencionó que "si en los estudios se detecta que hay lesiones por el HPV depende el grado si es de baja intensidad con un seguimiento cada 6 meses de estudios alcanza porque naturalmente puede llegar a desaparecer pero si el resultado es de alta gravedad ahí debe realizarse biopsia biopsia y muestras"

"Luego puede dar tratamientos ambulatorios o en quirófano o lo que también se conoce como cervical HPV es un virus que afecta tanto a mujeres como a hombres en los hombres puede generar cáncer de genitales y debe consultar a un urólogo", aclaró.

"La prevención primaria está dada por la vacuna del HPV que se aplica a los 11 años tanto en hombres como mujeres niñas y niños que se compone de 2 dosis que forma parte del Plan Nacional de vacunación gratuito y obligatorio la intención de esta vacuna es aplicarla en edad donde los chicos y chicas aún no han tenido relaciones sexuales para cuando esto ocurra ya tengan la vacuna para prevenirlo", remarcó.

Detalló que los controles forman parte de un Plan Nacional donde pueden hacerse en forma gratuita en los hospitales.