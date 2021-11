Desde el Sindicato Camioneros de Chubut advirtieron sobre el conflicto que se mantiene con las empresas pesqueras de la provincia por no transportar los residuos sólidos y líquidos a las Plantas de Tratamiento. Y adelantaron que podrían tomar la decisión de tomar los puertos ante el despido de 30 trabajadores.

“Tienen que dejar de contaminar y darle laburo a nuestra gente. Hay siete contenedores de residuos llenos en el Puerto de Comodoro. No vamos a permitir que por negociados de las Pesqueras se siga permitiendo toda esta situación. Vamos a tomar los Puertos, pelearemos como siempre lo hicimos”, dijo el secretario general del gremio, Jorge Taboada.

Asimismo, destacó –en diálogo con Radio de Camioneros- que “en Chubut y Santa Cruz hay tres Plantas de Tratamientos de Residuos Sólidos y Líquidos –una en Puerto Madryn, otra en Comodoro Rivadavia y una tercera en Puerto Deseado-. Todos los trabajadores que desempeñan tareas en estas Plantas son afiliados de Camioneros”.

“Hace tiempo venimos denunciando que los compañeros no tienen trabajo porque los residuos que genera la actividad pesquera no llegan a las Plantas de Tratamiento. Ya fuimos notificados de que 30 compañeros de Madryn, Comodoro y Deseado serán suspendidos sin goce de haberes para luego ser despedidos”, explicó.

Taboada indicó “nosotros vamos a pelear y reclamar al Puerto. No vamos a permitir que despidan a nuestros compañeros. A la fecha no se ha solucionado nada, por parte de Provincia no contestan, andan todos escondidos, el responsable del Puerto anda viajando y todos se hacen los pelotudos. “Todos esos residuos que está generando la actividad pesquera los están tirando al mar con la complicidad del director del Puerto y Prefectura Naval Argentina”, expresó.

Y advirtió que si esta situación no se resuelve como corresponde "y siguen con la postura de dejar sin trabajo a los compañeros, nosotros vamos a movilizar toda nuestra gente al Puerto y a Casa de Gobierno en Rawson. Nosotros no vamos a permitir que por negociados de las Pesqueras se siga permitiendo toda esta situación. Vamos a tomar los Puertos, pelearemos como siempre lo hicimos”, finalizó