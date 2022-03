El secretario general del Sindicato de Camioneros del Chubut, Jorge Taboada, advirtió este jueves la posibilidad de iniciar medidas de fuerza.

El dirigente manifestó que la posibilidad de medidas de fuerza de "la situación con las operadoras petroleras que vienen desconociendo nuestro convenio colectivo de trabajo".

Y explicó que "se viene adjudicando trabajos o actividades que son históricas de camioneros con otro convenio", y por eso, el mismo cuerpo de delegados en la última reunión plenario "facultó para tomar las medidas que creíamos convenientes para resolver esta situación".

"Seguramente vamos a ir a un conflicto. No lo pueden desconocer, hay actividades históricas que son de camioneros que no se están respetando. No hay excusa alguna para que este trabajo no lo hagan los Camioneros", manifestó Taboada este jueves.

Si bien afirmó que han habido reuniones con la federación y las cámaras petroleras con compromisos de futuras reuniones. "En el mientras tanto tenemos que resolver las cosas de forma inmediata y no lo están haciendo. Vamos a paralizar seguramente actividades que tengan que ver con los hidrocarburos", afirmó en diálogo con Radio Camioneros.

"Nos vamos a juntar en el transcurso de la tarde y ahí vamos a tomar las medidas necesarias. El mensaje es: Si no respetan a los Camioneros y no nos dejan trabajar no va a trabajar nadie", concluyó finalmente.