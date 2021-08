Camila Garay en exclusiva con ADNSUR: "No encuentro todavía la dimensión de todo esto"

Este lunes por la noche, Camila Garay participó de una entrevista en exclusiva de #BuenasNochesComodoro por ADNSUR junto a la periodista Ornella Vezzoso de Comodoro Rivadavia y Facundo Pereztoro, periodista y corresponsal de Caleta Olivia, quien se sumó junto a la joven artista desde un vivo de Instagram.

La joven de 21 años, de padres cuyanos, nació en Mendoza, pero fue registrada en Las Heras, Santa Cruz, a poco menos de los dos meses de edad, por lo que no deja lugar a discusión: es “santacruceña desde siempre”.

Su vida con la música empezó "antes de aprender a hablar", desde cuando su papá le cantaba o su mamá la ponía en su regazo para disfrutar de escuchar variadas sinfonías. Hoy su presente la sigue abrazando de música y con su canto, a todo el país.

"Todo cambió, es lo que genera la televisión, la gente me reconoce en la calle, los nenes se quieren sacar fotos conmigo, salen del kiosko a saludarme. Y mi familia y mi marido acompañándome desde siempre, al pie del cañón" contó Camila, sobre su repercusión al volver a la ciudad de Las Heras.

Ante su participación en uno de los programas actuales más vistos de Argentina, la artista manifestó, "no encuentro todavía la dimensión de todo, de ver a la gente como me hacía el aguante, los bocinazos, agradeciéndome".

Sobre su inscripción en La Voz Argentina

"En el 2019 fui a un pre-casting en Río Gallegos, le decía a mi mamá quiero ir, a mi marido quiero ir, no quiero quedarme con las ganas de saber que no fui, que el día de mañana me voy a arrepentir, . Pedí un préstamo, nos prestaron el auto del abuelo de mi marido. Mi marido me llevó junto a mi cuñado y mi cuñada con Ema, que era una bebé. Valió la pena cada esfuerzo, cada fruto", expresó Camila.

La primera audición a ciegas

La cantante dijo que sintió muchos nervios, "no me acuerdo de nada en el momento del escenario por la misma adrenalina, pero fue lo más lindo que me pasó". La santacruceña confesó haber cumplido un sueño que "muchas personas quieren vivir. Nos cuesta mucho a la gente de la Patagonia llegar ahí. Me marcaron una parte de mi vida sumamente importante".

El coucheo de Mau y Ricky

"Me sentí muy cómoda, como parte de la familia. Mi couch Felicita Díaz, fue lo mejor del mundo, trabajar con ella me abrió la cabeza en los arreglos de las canciones", manifestó la joven.

En relación al tema "Miénteme", la última canción que interpretó dijo que no fue lo que ella esperaba, no tuvieron muchos ensayos, pero su couch siempre le enseñó a "encontrar una forma mas fácil de hacerlo".

La joven artista aseguró que a través de la experiencia en el reality aprendió mucho y espera que a la gente que le encante cantar "se animen a presentarse", y agregó "es como una fiesta de quince o de dieciocho que no querés que termine".

-¿Qué Camila se viene?

En estos últimos días, afortunadamente Camila recibió la comunicación de muchísimas personas para realizar shows. "De acá a futuro pienso en grande. Tengo mi banda, ahora a ensayar y dar los mejores shows, llegar a festivales grandes y poder transmitir en persona".

"Quiero que sea una Camila que todo el mundo se sienta identificada por luchar por sus sueños"

La artista oriunda de Las Heras, dijo que le gustaría hacer "un poquito de cumbia pero no encasillarse", que sea un repertorio bastante amplio hasta que "se encuentre con el tiempo".

Camila Garay confirmó que no tiene ningún favorito para que gane el certamen de canto pero si afirmó que "estaría bueno que gane una mujer porque no pasó nunca en La Voz Argentina".

En la pre audición se presentó con el tema "Como tu mujer" de Rocío Durcal y lo que cantó en la transmisión en vivo por ADNSUR.

En una de las noches de presentación le tocó interpretar un tema de Montaner, al que ella manifestó como "un empujoncito". "Fue hermoso, fui muy afortunada de poder cantar adelante de él y de todos los demás que te estén mirando y admirando con esas palabras que te llevás para siempre. Esas cosas me la dejo para toda la vida".

El apoyo de las artistas femeninas

Tini Stoessel y María Becerra compartieron "Miénteme" en su instagram. Y Camila al enterarse no podía creerlo, "estaba como loca gritando" sostuvo.

Sobre el mensaje de Patricia Sosa y cómo se viralizó rápidamente, un poco el sentimiento de todos en aquel momento: "Por qué con esta canción??? No es para lucirse. Ella es una buena cantante @lavozargentina"

Camila comentó, "estaba terminando de ver mi octavo de final, la verdad que a Patricia Sosa la conocí en el Soñando por cantar porque estuvo mi hermano, me sorprendió como te prestan atención. Es una mezcla de emociones", reveló.

Ante las expectativas a futuro, la joven anticipó que "se vienen cosas muy lindas, pronto les voy a estar avisando".