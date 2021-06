Este miércoles por la noche, el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, adelantó que "entre el lunes y el viernes van a llegar 5 millones de dosis, con lo que vamos a alcanzar las 25 millones de vacunas".

Al respecto, indicó que las vacunas Sputnik "no tienen un vencimiento si están en los brazos de los argentinos", y que sí la tienen "si están en un galpón de la exsecretaría de Salud que fue lo que sucedió antes", durante el Gobierno de Cambiemos.

Cafiero quiso llevar así tranquilidad a los argentinos que tienen aplicadas las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V y ya están en plazo para recibir la segunda dosis.

En total son unas 330.000 personas y "no 6 millones" -como dicen desde algunos sectores de la oposición- "la totalidad de la población que recibió la vacuna rusa", pero aún no alcanzaron el plazo para que se les aplique la segunda.

"El Gobierno en ningún momento discontinuó la vacuna Sputnik, venimos llevando adelante una estrategia masiva, federal y equitativa. Llevamos más de 33 por ciento de la población vacunada con al menos una dosis, por encima del promedio mundial y de Sudamérica", destacó a TN.

Y agregó que "primero se avanza con la primera dosis y luego completando los esquemas de vacunación" y reiteró que las dosis "están siendo aplicadas en tiempo y forma".

Mencionó también que quien está vacunado con una dosis de la vacuna Sputnik tiene la misma protección frente al Covid que quien "viajó a Estados Unidos y se aplicó la Johnson & Johnson", por el nivel de inmunidad que otorga la vacuna rusa.

El jefe de Gabinete pidió "no hacer política con la vacuna", "llevar tranquilidad a la gente" y "no generar temor" porque "las segundas dosis de las vacunas van a llegar". Y dejó claro que "las vacunas no son del Gobierno sino de la gente" y repitió que las vacunas para la segunda dosis "van a llegar" porque "en ningún momento se ha discontinuado" la aplicación.