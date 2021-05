Los amigos de Agustín Molina González, de19 años, alertaron a su familia la noche del domingo que el joven tenía intenciones de "hacerse algo". Pese a los rastrillajes en la zona del puerto de Rawson, dado que su celular fue encontrado en la zona de la escollera , aún no hay rastros de su paradero.

El titular de Defensa Civil, José Mazzei, anticipó que este viernes ya con " la marea baja de la tarde- vamos a hacer un trabajo con los buzos del GEOP de la Policía del Chubut y los Bomberos de Rawson para continuar con la búsqueda en el lecho del mar”, con el objetivo de realizar inspeccionar el este de la escollera norte para verificar una de las hipótesis en el caso que se haya arrojado al mar.

“El acceso a la escollera está cerrado porque –en el caso que se hubiera arrojado- se pueda encontrar algún elemento de sus pertenencias como un pañuelo, una billetera o un gorro que pudiera flotar pueden servir como indicios. Nada descarta la posibilidad que él se haya ido o que esté en alguna casa", reconoció en diálogo con Cadena Tiempo.

Asimismo, informó que la División de Investigaciones de Rawson tiene el celular y está haciendo averiguaciones al respecto. "Hay 2 hipótesis: por un lado, estamos abocados con recursos a la hipótesis marítima pero –en una desaparición de personas y hasta que no hay hallazgos concretos- no hay que aventurarse a dar ninguna definición. El joven también se podría haber ido de la zona pero se verificaron pasajes de micros y cámaras que todavía no nos llevaron a ningún otro lado", explicó.

Finalmente, el funcionario señaló que se está en permanentemente contacto con los padres y "les explicamos en detalle todas las actividades que se realizaron en el día y lo que se programa para la jornada siguiente”, completó .