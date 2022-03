Una fábrica de pelucas de Buenos Aires desplegó una intensa campaña en la ciudad de Trelew, Chubut para conseguir al menos 50 mujeres que vendan su cabello. Pagan entre 4.000 y 30.000 pesos dependiendo la calidad del producto. No hay límite de edad y las menores deben concurrir acompañadas por sus padres. Estarán este jueves y viernes en Trelew,, además tienen pensado seguir la búsqueda por Puerto Madryn.

En Capital Federal, Rosario y Bahía Blanca entre otras ciudades, es común que las chicas vendan el pelo, pero el problema es que el mercado está saturado en las grandes urbes del centro y el norte del país. Es por eso que las empresas se han lanzado a la búsqueda de nuevos mercados desde Bahía Blanca, en la puerta de entrada la Patagonia.

Trelew ha sido elegida debido al interés que rápidamente despertó no solo en mujeres de todas las edades, sino también en "hombres y no binaries con pelo largo", así lo señalaron.

El descubrimiento de Trelew, entre tantas ciudades patagónicas, se dio a través de las redes sociales, ya que notaron que había cabellos preciosos y no dudaron en venir. “Muchas chicas me dicen que en Trelew nunca se vio esto. Los pelos eran hermosos, me dijeron que nunca habían comprado ahí y dijimos ¡vamos para allá!”, contó Elizabet Alcántara a ADNSUR, referente de esta búsqueda.

Alcántara, oriunda de Bahía Blanca, contó que están buscando alrededor de 50 chicas, aunque aclaró que el proceso de selección también incluye a hombres y no binarios que estén interesados. La idea es que la búsqueda pueda extenderse a un centenar la personas.

Elizabet explicó que se requiere que las personas tengan desde 50 centímetros de pelo, y lo que hace una peluquera especializada es “entresacar de las cortinas del medio”, de manera tal que no modifica el largo del cabello, sino que quita el volumen.

Por el momento, se acercaron unas 15 chicas de Trelew cuyo cabello están evaluando, aunque esperan que en estos días se acerquen a consultar todas las personas que estén interesadas.

En tanto, Elizabet consignó que los valores que pagan el pelo dependen mucho de la calidad del producto. El pelo rubio y fino es el que tiene mayor demanda en el mercado, y se ha llegado a pagar cifras que rondan los 20.000 y hasta 30.000 pesos. Los cabellos colorados teñidos, en cambio, no son demandados porque por lo general son “quemados” durante el proceso.

Las personas interesadas en vender su cabello pueden contactarse con Elizabet Alcántara por WhatsApp al celular 2915161345 para tener una idea del valor, y de ahí serán derivadas con Florencia, la peluquera de Trelew encargada de hacer el entresacado. También está la opción de hacer el proceso a domicilio para lo cual deberán consultar los detalles.