A través de un posteo de Facebook, Jesica Nair Rosenberger publicó en su cuenta personal un pedido especial de su perro, que en la noche del jueves a las 22:30 horas sufrió un accidente frente a la clínica Pueyrredón de Comodoro Rivadavia.

"Allí atropellaron a mi perro un bulldog francés negro con atigrado. El señor que conducía el auto cargó el perro para llevarlo al veterinario cercano de urgencia", detalló. Pero cuando llegaron con su auto justo lo cargó y avanzó a la veterinaria.

En ese momento, "nos desviamos un par de cuadras del camino de él para evitar un semáforo y cuando llegamos a una intersección en la que si o si deberíamos cruzarnos ya no nos encontramos", contó. Y agregó que "Llegamos a la veterinaria que acordamos y no estaba el auto que cargó a mi perro. No llegamos siquiera a intercambiar celulares. Buscamos el auto y no lo encontramos", agregó en su desesperado pedido de ayuda ante la búsqueda.

Recorrieron cuatro veterinarias de la zona pero aún no lo encuentran: "No sabemos si lo llevaron a otro lugar a que lo atiendan. Si no se quisieron hacer cargo y lo dejaron por ahí. Si está vivo o muerto. He llamado a varias veterinarias para saber si lo atendieron y no tuve suerte. Necesito que el dueño del vehículo se comunique conmigo quiero saber qué pasó", aseguró la joven.

"El auto es un Corsa Classic familiar, gris claro, numeración de patente 161, con calco blanca en el vidrio trasero que dice Corsa y el logo de Chevrolet", detalló. Y expresó: "No pude asistir rápido al lugar del choque porque estoy embarazada de 8 1/2 meses. Sino hubiera ido corriendo y lo hubiese llevado yo", sentenció.

Para comunicarse con la mujer y brindar información, pueden hacerlo al 2974326944.

