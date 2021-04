COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Según expresó el concejal, “el Ente de control debe recuperar las facultades de control y sanción, con autonomía para requerir información” a los prestadores de los distintos servicios públicos de la ciudad, algo con lo que contaba en su creación original pero que fue “cercenado durante la gestión de Linares”.

Por eso, aludió al reciente acuerdo legislativo para volver a modificar las funciones de ese organismo, en el que anticipó que desde su bloque apuntarán a que tenga mayor presencia de la oposición, además de que el perfil de sus integrantes “debe contar con el expertice necesario y el conocimiento técnico en materia de servicios públicos”, en lugar de un criterio exclusivamente político para la designación.

En relación al mismo tema, se refirió al debate que se iniciará para modificar la ordenanza 6050/17, que regula el procedimiento para modificar tarifas de la SCPL, en el que se buscará incluir de forma taxativa la composición del Valor Agregado de Distribución (VAD) como factor para modificar las estructuras tarifarias (ya que en la actualidad sólo se considera a la mano de obra y al costo de la electricidad o del agua, dependiendo del servicio de que se trate).

“Al modificar la 6050, implicaría que esa información sea obligatoria para avanzar en los pedidos de actualización –explicó-. Es entendible que la Cooperativa reclame que se le cubra ese costo, pero lo que no es entendible para nosotros es que no sepamos cuál es la incidencia de ese valor sobre la estructura total del servicio. Lo que se busca con el cambio en la ordenanza es que esa información sea obligatoria a la hora de fundamentar el análisis de las tarifas”.

También reconoció que con la modificación del Ente de Control se busca diversificar su actividad para ejercer un control sobre los demás servicios públicos concesionados, tanto el transporte público de pasajeros como el de recolección de residuos sólidos urbanos, que insumen grandes subsidios desde el erario municipal pero que no tienen un mayor seguimiento de control por parte del Ente.

“La mitad del informe periódico que deben enviar al Concejo se refiere a la cooperativa y la otra mitad se distribuye entre los demás servicios –refirió-. Hay un distinto ojo a la hora de analizar los servicios, que también tenemos que discutirlo. Fortalecer al Ente de Control va a ser un beneficio para toda la comunidad y en relación a todos los servicios, como el transporte, los taxis y demás”.

Contra una reforma de la COM y a favor de mantener la alianza con el PRO

En otro orden, Buffa se refirió al trascendido periodístico sobre un posible análisis de reforma de la Carta Orgánica Municipal, que en ámbitos cercanos al gobierno municipal se evalúa para habilitar una eventual reelección del intendente Luque.

“Nos ha sorprendido el trascendido y si se confirma, no acompañaríamos una reforma con una finalidad personal electoral. Además, esto debería ser fruto de una discusión amplia y una búsqueda de consensos que hoy no se está dando, si es que hubiera un interés público, aunque el oficialismo tiene una mayoría agravada que, al contar con 8 concejales, podría avanzar aunque nosotros no estuviéramos de acuerdo. No creo que sea el momento, en esta situación de pandemia y con canales que se desbordan con 4 milímetros de lluvia, de tener hoy este debate”.

Finalmente, de cara a la convención del radicalismo prevista para fines de este mes, expresó su postura favorable para sostener el acuerdo con el PRO y otros partidos, más allá de las diferencias:

“La sociedad espera que Juntos por el Cambio siga siendo una opción de gobierno, yo creo que debe haber un rol más preponderante del radicalismo y aspirar a ser una opción de poder, no sólo un partido opositor con incidencia legislativa. Creo que debemos mantener la coalición, para no hacer el juego al peronismo y las opciones pan peronistas, que se presentan con partidos separados, pero después votan juntos en los ámbitos legislativos”.