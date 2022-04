Este domingo el productor musical Bizarrap (BZRP) confirmó el lanzamiento de la session 23 con el cantante de trap Paulo Londra.

Bizarrap publicó una foto donde pidió 23 millones de comentarios para liberar la nueva canción. Finalmente, este lunes llegó a la cantidad solicitada (23.379.209) y lanzaron la Session 23.

"23.000.000 comentarios y sale @paulolondra lo dejamos en sus manos", dijo, dejando todo en manos de los fanáticos.

“No lo puedo creer, no pensé que íbamos a lograrlo tan rápido. Son increíbles”, escribió Bizarrap en el mediodía de este lunes.

Hasta el momento, la publicación tiene más de 23 millones de comentarios y es la segunda con el mayor número en la historia de la red social. El puesto número lo ocupa el youtuber Alexandros Kopsialis con 43 millones de comentarios en su posteo.

A las 19 horas de este lunes, finalmente, el canal de YouTube de Bizarrap habilitó la tan esperada colaboración entre ambos, algo que vienen cocinando desde noviembre de 2019, según unos mensajes que reveló el productor en su Instagram. “Era para decirte si, nada, si te pinta que hagamos un BZRP Session, de cheto. No sé si es mucho pedir, pero quería reservar el número 23, si se puede. Si no, todo bien. Pero avisame qué onda. Saludos, negro”, se lo escucha decir al cordobés en un mensaje de voz de WhatsApp. “Obvio. Obvio que te reservo el 23. Lo hacemos cuando vos quieras y lo sacamos #23″, fue la respuesta afirmativa que le dio el productor en aquel momento.

Así las cosas, la “BZRP Music Session #23 promete batir todo tipo de récords de escuchas. “No entiendo porque llamas si antes nadie llamó / no entiendo por qué vienes si antes nadie vino”, entona el cordobés en las primeras barras, sobre una intro de trap electrónico y adhesivo. “Porque siento que yo alguna vez me perdí / Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui”, dice antes del estribillo. Y explota el tema: “Siempre bendecido / aunque hablen mal de lo mío y el periodista está inventando lío / Eso no me importa, yo sigo en lo mío / la gente sabe cómo soy y por eso está conmigo”.