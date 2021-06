Las celebraciones por el Día del Padre se aproximan y desde el Municipio de Comodoro Rivadavia, el intendente Juan Pablo Luque, no descartó que se tomen medidas con el fin de evitar los encuentros que puedan propiciar los contagios de Covid-19.

Luque confirmó que "En estos días, el domingo o lunes saldrá el nuevo decreto de Nación, y nosotros las tomaremos en la provincia dependiendo de nuestra situación, porque estamos en una situación muy grave, pero claramente con una curva que habría llegado, según las estadísticas que manejamos todos los días, a un techo que lentamente por la cantidad de casos comienza a bajar".

En este marco, destacó que gracias al Plan Detectar y a las medidas restrictivas vigentes, justamente diez días después se pudo comenzar a ver un descenso. Sin embargo, aclaró: "Esto no quiere decir que no vamos a seguir tomando medidas. Vamos a seguir tomando medidas y es importante decirlo porque a mi me gusta hablar de frente a la población".

Asimismo, el intendente recordó que en la última semana se abrieron los locales gastronómicos hasta las 23 horas. "La verdad que se está cumpliendo muy bien, los controles están y la gente esta sacando con reserva", dijo tras resaltar que "el problema nunca fueron los restaurantes pero si las reuniones sociales".

Ante la llegada del Día del Padre, el intendente fue consultado sobre si se analizan medidas y recordó que el año pasado hubo un número importante de casos tras las reuniones por esta fecha y por eso, anticipó a la Cien Punto Uno que "seguramente vamos a tomar alguna decisión al respecto".