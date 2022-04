"Hay varias características que definen o muestra el espectro, hay una gran diversidad. Los signos de alerta se pueden dar todos o algunos y en distinta intensidad, algunos más conocidos son el contacto visual o le ausencia del contacto visual o una mirada perdida, la falta de respuesta al nombre o señalar objetos”, contaron las profesionales de la salud sobre el autismo a ADNSUR.

“Se puede llegar al diagnóstico a cualquier edad, son niños a los que les cuesta aceptar los cambios, son chicos que se irritan mucho con estas situaciones, también acompañados con mucha ansiedad”

"Dificultades en la comunicación y en la sociabilización, son personas que empiezan a hablar más tarde o personas que perdieron un lenguaje que ya habían adquirido, algunos papás dicen que dejan de hablar, eso puede pasar", explican, y recuerdan que "a veces la comunicación puede darse con palabras particulares, como la repetición de palabras. La comunicación es un indicador bastante fundamental para el autismo, pero también los desafíos en la comunicación, personas que tienen dificultad para iniciar conversaciones o que parecen que no están muy interesados en mantener estas relaciones, pero importante aclarar que sociabilizan”

Este 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo

“A los 12 meses empezamos a ver estas señales de alerta, pero el diagnostico se suele dar a los 3 años, cuando estas señales más se notan. Por eso es importante siempre tener un seguimiento con un pediatra, que tenga formación en neurodesarrollo, que nos pueda avisar cuando algunas de estas señales están por fuera de estas señales del desarrollo”

Otra de las señales de alarma, son los intereses restringidos, donde los chicos con esta condición se interesan más por determinados juegos, son más estereotipados. “Es importante hablar de juegos de calidad, es ese momento en que los papás se pueden sentar en el piso, dejar el celular, el televisor y las preocupaciones del trabajo, donde el tiempo este dedicado al juego y la mirada con su hijo, aunque sean 20 minutos, no es el juguete, sino el momento de interactuar”

Los espacios de juegos, permiten conocer cómo se produce el desarrollo. Es importante que se trabaje en juegos de roles, como ser vendedor de helado, por ejemplo. Los chicos con esta condición juegan a poner autos en fila o agrupar por colores.

“Porque en los primeros años es cuando más podemos ayudar con la estimulación temprana que podamos brindar. Llegar a un diagnóstico temprano, nos habla de un mejor pronóstico y calidad de vida para personas con esta condición”

“Hay personas que cuando son adultas empiezan a escuchar sobre el autismo y se dan cuenta que hace años viven con esa condición, es muy amplia y diversa. Si las señales no están muy marcadas, pueden llevar su vida con este diagnóstico, es importante aclarar que el autismo no es lo que se decía hace tiempo atrás, no es solo el caso severo de un nene que no se relaciona y que tiene autoagresión”

DESPUÉS DE LA PANDEMIA CRECIERON LAS CONSULTAS

“Se vieron más consultas en centros especializados, tal vez por una falta de motivación, de relación con otros, pero no lo relacionaría con el diagnóstico de autismo, porque es un diagnostico neurobiológico, donde juega un papel muy importante la genética”.

“HABLEMOS DE AUTISMO” MATEADA ABIERTA A LA COMUNIDAD

Este viernes 8 de abril a las 15hs se llevará a cabo una mateada para padres de chicos con autismo en calle Atahualpa Yupanqui n° 756. Es gratuita, cada persona se puede acercar con su mate, se solicita que se inscriban al 2974782033.

“Es la segunda mateada que hacemos, la primera fue antes de la pandemia, queremos compartir con las familias y tenemos muchas actividades pensadas. Los esperamos es sin costo y es importante encontrar estos espacios para que las familias se acerquen y acompañar a los papás, que pasan por un nivel de estrés muy elevado. Acá se pueden encontrar con otros que viven lo mismo y los empodera saber cómo otros salieron de las mismas situaciones” expresaron las directoras del Centro Terapeútico Sonrisas.