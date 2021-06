En el día de su cumpleaños número 78, el actor Gino Renni se encuentra internado en una sala común en el Instituto del Diagnóstico. “No se dónde pude haberme contagiado porque me cuido siempre”, mencionó, y señaló que recibió las dos dosis de la vacuna Sinopharm.

"Empecé con los síntomas la semana pasada. Tenía catarro y el sábado comencé a levantar temperatura (37.6), el domingo a la mañana llegué a 38 y por la tarde llegué a casi 39", relató a Teleshow.

"Mi médico me dijo que me hisope y me haga una tomografía bueno acá estamos...Tengo una neumonía bilateral aparentemente leve y estoy siendo tratado con oxigeno y un anticoagulante", explicó.

"Estoy preocupado y decaído, y festejando un cumpleaños distinto. En las próximas horas mi médico me dirá cómo seguimos", continuó.

Cuál es la efectividad de las vacunas Sinopharm

Las vacunas del laboratorio chino Sinopharm lograron contener exitosamente el Covid-19, según un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association (JAMA, por sus siglas en inglés) una prestigiosa revista médica estadounidense.

Son dos las vacunas de virus inactivado desarrolladas por Sinopharm: una con la cepa HBO2 o BBIBP-CorV que adquirió la Argentina, desarrollada por el Instituto de Productos Biológicos de Beijing, y la otra es la WIV04 desarrollada con la cepa de Wuhan

Según los estudios, previnieron las infecciones sintomáticas en un 78,1% y un 72,8% respectivamente, en coincidencia con lo anunciado por la farmacéutica estatal.

Ninguno de los voluntarios a los que se les administró la vacuna activa desarrolló una enfermedad grave, en comparación con dos de los que recibieron el placebo. Los resultados se enviaron inicialmente a JAMA el 17 de marzo, según informó la filial de Sinopharm, China National Biotec Group, en un comunicado.

