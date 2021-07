Su mujer murió el lunes pasado pero debido al alto costo de un cajón no han podido sepultarla aún. Su esposo, quien quedó a cargo de los 6 hijos que tienen, pide ayuda para juntar el dinero.

Pedro Santander, es un trabajador independiente de la provincia de San Juan, que quedó a cargo de seis hijos luego de que su esposa falleciera el pasado lunes. Sin embargo, al dolor por la pérdida de la mamá de sus hijos se suma que la familia aún no podido reunir el dinero para comprar un cajón y darle cristiana sepultura.

Desesperado se comunicó con Radio AM1020 de San Juan para expresar su situación y pedir la ayuda de la comunidad.

"Es muy doloroso. Estamos desde el día lunes detrás de un cajón especial para mi señora. Ella era gordita y además se ha hinchado y no consigo un cajón de ese tamaño. En el sector privado sí hay, pero el cajón solo cuesta $195.000, es algo imposible para mí, no puedo pagarlo, y el sector municipal no hay, he recorrido todos los servicios municipales y no consigo por ningún lado", contó al diario Tiempo San Juan.

Y relató que si bien los vecinos nos han ayudado con lo que han podido, "necesito que alguien nos de una mano, estamos desesperados. Ya va a hacer una semana que mi esposa está en una heladera y mientras no consigamos va a tener que seguir ahí. Es un dinero que no podemos pagar. Es una situación muy dolorosa", finalizó.