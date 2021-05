Alicia Dubreuil, coordinadora del Call Center de COVID-19 en Comodoro, aseguró este martes que el trabajo en ese espacio creció exponencialmente: "En las últimas semanas pasamos de tener 20 o 25 casos a tener 100 por día", reveló.

Hoy en Comodoro hay 670 vecinos aislados y 504 positivos, reveló Dubreuil en una entrevista con ADNSUR e indicó que el seguimiento más fuerte se hace con los vecinos que son contactos estrechos, quienes "tienen un seguimiento intenso las primeras 48 y 72 horas".

El Call Center -creado por el Comité de Crisis como un espacio de recepción y emisión de llamadas para combatir el coronavirus a través del monitoreo- deriva a esos contactos estrechos con médicos de la Secretaría de Salud o aquellos que atienden de forma virtual para responder a las consultas "Tenemos médicos clínicos, ginecólogos y pediatras".

"Nosotros tenemos varios frentes en el Call Center, uno de ellos es este, monitorear los contactos estrechos, otro el seguimiento de los positivos y también brindamos los resultados de las personas que se hicieron un PCR en los laboratorios privados", reveló.

"Nosotros trabamos con llamadas salientes que son los seguimientos, pero también tenemos llamadas entrantes, que son las consultas de los vecinos, por ejemplo nos preguntan cómo actuar cuando se realizaron un PCR y aún no tiene resultado. Es algo que nos pasa seguido", indicó.

Laboratorios

Hace dos semanas se realizó una reunión con los laboratorios privados, las clínicas y las autoridades del Área de Salud para informar el atraso en los resultados de PCR: "Es necesario que los laboratorios informen los resultados rápido, es la única forma de cuidar a la población, hacer un seguimiento serio. No es un trabajo complejo, se suben al sistema SISA. En las últimas semanas esto mejoró pero aún falta", manifestó Dubreuil.

"Estamos trabajando para contar con los positivos diarios, si ellos no lo cargan, esa persona no tiene un seguimiento, no puede dar los contactos estrechos y no van a tener el certificado de alta".